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Mercedes отложил тесты для Грожана
Гонщик еще принимает участие в IndyCar
Ромен Грожан / фото - Getty Images
Mercedes временно отложил проведения тестов для Ромена Грожана на неопределнный срок. Об этом «трехлучевые» сообщили в своем Twitter.
Тесты должны были пройти в рамках Гран-при Франции. Грожан и команда планировали провести демонстрационные заезды по ходу уик-энда, а полноценные тесты уже после гонки.
Из-за переноса гонки на «Поль-Рикаре» на неделю Грожан не смог бы приехать из-за выступлений в IndyCar.
Напомним, недавно стало известно, когда Валттери Боттас узнает свою судьбу в Mercedes.
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