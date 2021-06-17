Mercedes отложил тесты для Грожана

Гонщик еще принимает участие в IndyCar

Ромен Грожан / фото - Getty Images

Mercedes временно отложил проведения тестов для Ромена Грожана на неопределнный срок. Об этом «трехлучевые» сообщили в своем Twitter.

Тесты должны были пройти в рамках Гран-при Франции. Грожан и команда планировали провести демонстрационные заезды по ходу уик-энда, а полноценные тесты уже после гонки.

Из-за переноса гонки на «Поль-Рикаре» на неделю Грожан не смог бы приехать из-за выступлений в IndyCar.

Напомним, недавно стало известно, когда Валттери Боттас узнает свою судьбу в Mercedes.