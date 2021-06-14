Mercedes позволит доработать Боттасу до конца контракта

В 2022 году финна сменит Джордж Рассел

Джордж Рассел / фото - Getty Images

Все больше футбольных инсайдеров сообщает, что пилот Williams Джордж Рассел близок к переходу в Mercedes.

По информации F1-Insider, директор «Серебряных стрел» Тото Вольфф уже связался с представителями Рассела и сообщил, что по завершению сезона ему нужно «быть наготове». Также сообщается, что Mercedes не станет выгонять Валттери Боттаса посреди чемпионата и позволит финну доработать до конца контракта.

Напомним, Боттас уверен, что не покинет Формулу-1 после ухода из Mercedes.