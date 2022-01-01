Босс Alfa Romeo: «В Mercedes Боттас был в тени Хэмилтона»
Mercedes простился с Боттасом: «Наш успех был бы невозможен без тебя»
Финн продолжит карьеру в Alfa Romeo
Валттери Боттас / фото - formula1.com
Mercedes поблагодарил Валттери Боттаса за пять сезонов, проведенных в составе команды.
«После пяти замечательных совместных сезонов официально наступил последний день Валттери в команде.
Наш успех с 2017 года был бы невозможен без тебя, Валттери. Ты уходишь, но навсегда останешься частью семьи Mercedes».
Валттери Боттас продолжит карьеру в Alfa Romeo.
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