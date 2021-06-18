Mercedes впереди планеты всей. Результаты первой свободной практики Гран-при Франции

Болиды Red Bull расположились следом за «серебряными стрелами»

Болиды Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона / Фото: twitter.com/mercedesamgf1

На Гран-при Франции прошла первая свободная практика.



Пилоты Mercedes Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон заняли первые две строчки, а гонщики Red Bull Макс Ферстаппен и Серхио Перес, который лидирует в общем зачете, расположились следом за ними.

Отметим, что пилот Williams Джордж Рассел, которого сватают в Mercedes в следующем году, уступил место в кокпите Рою Ниссани.

Гран-при Франции. Первая свободная практика

1. Валттери Боттас (Mercedes) – 1.33,448 (24 круга)

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0,335 (21)

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,432 (23)

4. Серхио Перес (Red Bull) +0,745 (25)

5. Эстебан Окон (Alpine) +0,881 (25)

6. Даниэль Риккардо (McLaren) +1,196 (24)

7. Фернандо Алонсо (Alpine) +1,245 (21)

8. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +1,251 (20)

9. Ландо Норрис (McLaren) +1,259 (21)

10. Юки Цунода (Alpha Tauri) +1,399 (22)

11. Шарль Леклер (Ferrari) +1,502 (24)

12. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1,668 (23)

13. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1,687 (20)

14. Ланс Стролл (Aston Martin) +1,827 (23)

15. Себастьян Феттель (Aston Martin) +1,841 (16)

16. Карлос Сайнс (Ferrari) +1,894 (24)

17. Николас Латифи (Williams) +2,164 (22)

18. Никита Мазепин (Haas) +3,203 (24)

19. Мик Шумахер (Haas) +3,881 (14)

20. Рой Ниссани (Williams) +4,433 (16)