Mercedes впереди планеты всей. Результаты первой свободной практики Гран-при Франции
На Гран-при Франции прошла первая свободная практика.
Пилоты Mercedes Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон заняли первые две строчки, а гонщики Red Bull Макс Ферстаппен и Серхио Перес, который лидирует в общем зачете, расположились следом за ними.
Отметим, что пилот Williams Джордж Рассел, которого сватают в Mercedes в следующем году, уступил место в кокпите Рою Ниссани.
Гран-при Франции. Первая свободная практика
1. Валттери Боттас (Mercedes) – 1.33,448 (24 круга)
2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0,335 (21)
3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,432 (23)
4. Серхио Перес (Red Bull) +0,745 (25)
5. Эстебан Окон (Alpine) +0,881 (25)
6. Даниэль Риккардо (McLaren) +1,196 (24)
7. Фернандо Алонсо (Alpine) +1,245 (21)
8. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +1,251 (20)
9. Ландо Норрис (McLaren) +1,259 (21)
10. Юки Цунода (Alpha Tauri) +1,399 (22)
11. Шарль Леклер (Ferrari) +1,502 (24)
12. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1,668 (23)
13. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1,687 (20)
14. Ланс Стролл (Aston Martin) +1,827 (23)
15. Себастьян Феттель (Aston Martin) +1,841 (16)
16. Карлос Сайнс (Ferrari) +1,894 (24)
17. Николас Латифи (Williams) +2,164 (22)
18. Никита Мазепин (Haas) +3,203 (24)
19. Мик Шумахер (Haas) +3,881 (14)
20. Рой Ниссани (Williams) +4,433 (16)
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