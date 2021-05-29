На болиде Леклера заменят коробку передач накануне Гран-при Азербайджана

Монегаск сможет не терять позиции на старте

Болид Ferrari / фото - Riviera Insider

На болиде Ferrari Шарля Леклера заменят коробку передач накануне старта Гран-при Азербайджана.

Пилот попал в аварию в квалификации Гран-при Монако и не смог стартовать. Сперва в команде считали, что проблемы были вызваны неудачным креплением левого карданного вала к колесу, однако позже признали необходимость заменить коробку передач.

Леклер не будет оштрафован, так как регламент допускает замену коробки передач, если пилот сошел с дистанции.

На прошлом Гран-при итальянцы заняли второе место.