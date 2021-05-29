Риккардо: «Никогда не был близок к переходу Ferrari»
На болиде Леклера заменят коробку передач накануне Гран-при Азербайджана
Монегаск сможет не терять позиции на старте
Болид Ferrari / фото - Riviera Insider
На болиде Ferrari Шарля Леклера заменят коробку передач накануне старта Гран-при Азербайджана.
Пилот попал в аварию в квалификации Гран-при Монако и не смог стартовать. Сперва в команде считали, что проблемы были вызваны неудачным креплением левого карданного вала к колесу, однако позже признали необходимость заменить коробку передач.
Леклер не будет оштрафован, так как регламент допускает замену коробки передач, если пилот сошел с дистанции.
На прошлом Гран-при итальянцы заняли второе место.
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