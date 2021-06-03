Организаторы Гран-при Азербайджана отказались меняться датами с этапом в Стамбуле
На трассе в Баку убрали высокий поребрик на 8-м повороте
Также внесли изменения в ряд заграждений
Технический персонал трассы в Баку внес изменения в конфигурацию автодрома перед Гран-при Азербайджана.
На восьмом повороте организаторы убрали высокий поребрик, что сделает самую узкую связку трассы между 8-м и 9-м поворотами более скоростной. Отметим, что из-за высокого поребрика ранее на трассе возникали аварии.
Также изменили расположение заграждений во втором, третьем и четвертом поворотах, возле въезда на пит-лейн, и модернизировали конфигурацию барьеров.
Напомним, на болиде Ferrari Шарля Леклера заменят коробку передач накануне старта Гран-при Азербайджана.
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