На трассе в Баку убрали высокий поребрик на 8-м повороте

Также внесли изменения в ряд заграждений





Технический персонал трассы в Баку внес изменения в конфигурацию автодрома перед Гран-при Азербайджана.



На восьмом повороте организаторы убрали высокий поребрик, что сделает самую узкую связку трассы между 8-м и 9-м поворотами более скоростной. Отметим, что из-за высокого поребрика ранее на трассе возникали аварии.

Также изменили расположение заграждений во втором, третьем и четвертом поворотах, возле въезда на пит-лейн, и модернизировали конфигурацию барьеров.

Напомним, на болиде Ferrari Шарля Леклера заменят коробку передач накануне старта Гран-при Азербайджана.