Ландо Норрис – лучший гонщик Гран-при Монако

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 17
Сейчас 0
Сегодня 14
Завтра 10
Футбол (3 события из 7) показать все
Лига Европы UEFA 20/21
Календарь Таблица
22:00 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1*:1 Окончен
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
17:00 Авангард - Оболонь 1:2 Окончен
18:00 Агробизнес - ВПК-Агро 1:2 Окончен
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Казахстан - Германия 3:2 Окончен
16:15 Россия - Дания 3:0 Окончен
20:15 Беларусь - Великобритания 3:4 Окончен
20:15 Канада - Норвегия 4:2 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 0:4 Окончен
03:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс 3:2 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Бостон Селтикс 130:108 Окончен
05:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Лейкерс 102:109 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Маверикс 121:127 Окончен
Теннис (5 событий из 89) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
13:45 Андрей Кузнецов - Илья Марченко 1:2 Окончен
14:55 Таро Даниэль - Сергей Стаховский 2:0 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
13:00 Lois Boisson - Ангелина Калинина 0:2 Окончен
16:50 Кристина Кучова - Katarina Zavatska 1:2 Окончен
20:00 Магдалена Фреч - Леся Цуренко 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Металлист-1925 - Черноморец -:- Запланирован
Хоккей (7 событий из 7) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швейцария - Словакия -:- Запланирован
16:15 США - Латвия -:- Запланирован
20:15 Швеция - Чехия -:- Запланирован
20:15 Финляндия - Италия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
01:30 Нью-Йорк Айлендерс - Питтсбург Пингвинс 5:3 Окончен
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс 4:0 Окончен
04:00 Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс 3:0 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Вашингтон Уизардз 120:95 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс 101:92 Окончен
05:00 Юта Джаз - Мемфис Гриззлис 141:129 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Киев-Баскет - БК Запорожье -:- Запланирован
Теннис (2 события из 40) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
15:10 Илья Марченко - Botic Van De Zandschulp -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
15:10 Жаклин Адина Кристиан - Ангелина Калинина -:- Запланирован
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швеция - Великобритания -:- Запланирован
16:15 Казахстан - Канада -:- Запланирован
20:15 Дания - Беларусь -:- Запланирован
20:15 Латвия - Норвегия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
04:30 Нэшвилл Предаторс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Майами Хит - Милуоки Бакс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс -:- Запланирован
05:30 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Днепр - Прометей -:- Запланирован

Ландо Норрис – лучший гонщик Гран-при Монако

Хэмилтон – за пределами топ-10
Автоспорт Формула-1
13:52
Ландо Норрис – лучший гонщик Гран-при Монако
Ландо Норрис / фото - Drew Gibson

Пилота McLaren Ландо Норрис признан лучшим гонщиком Гран-при Монако по версии официального сайта Формулы-1.

После каждой гонки шесть экспертов оценивают выступления всех пилотов по десятибалльной шкале и составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.

Эта гонка принесла Норрису его третий подиум в карьере, а эксперты оценили выступление гонщика в 9,8 балла. Победитель гонки Макс Ферстаппен (Red Bull) заработал 9,3 балла, Карлос Сайнс из Ferrari – 9,2.

Лидер общего зачета Льюис Хэмилтон впервые в сезоне оказался за пределами топ-10.

Рейтинг пилотов по итогам Гран-при Монако

1. Ландо Норрис (McLaren) – 9,8

2. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 9,3

3. Карлос Сайнс (Ferrari) – 9,2

4. Себастьян Феттель (Aston Martin) – 9,0

5. Пьер Гасли (Alpha Tauri) – 8,7

6. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) – 8,5

7. Эстебан Окон (Alpine) – 8,0

8. Валттери Боттас (Mercedes) – 7,8

9. Серхио Перес (Red Bull) – 7,2

10. Шарль Леклер (Ferrari) – 7,0

Напомним, из-за поражения на Гран-при Монако переговоры между Хэмилтоном и Mercedes зашли в тупик.

 

Источник: sports.ru Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Гран-при Монако Ландо Норрис Льюис Хэмилтон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Хэмилтон: «Каждый сотрудник Mercedes работает изо всех сил ради того, чтобы такой уик-энд не повторился»
Хэмилтон: «Каждый сотрудник Mercedes работает изо всех сил ради того, чтобы такой уик-энд не повторился»
Автоспорт Формула-1
24 мая 13:02
Ферстаппен: «Я впервые попал на подиум Гран-при Монако, а победа – действительно особенное событие»
Ферстаппен: «Я впервые попал на подиум Гран-при Монако, а победа – действительно особенное событие»
Автоспорт Формула-1
24 мая 09:21
Шумахер разбил болид и пропустит квалификацию к Гран-при Монако
Шумахер разбил болид и пропустит квалификацию к Гран-при Монако
Автоспорт Формула-1
22 мая 15:15
Риккардо: «Думаешь, что был достойный круг, а тебе говорят, что ты 12-й, 15-й или даже 17-й»
Риккардо: «Думаешь, что был достойный круг, а тебе говорят, что ты 12-й, 15-й или даже 17-й»
Автоспорт Формула-1
21 мая 11:59
Расписание Гран-при Монако. Без изменений не обошлось
Расписание Гран-при Монако. Без изменений не обошлось
Автоспорт Формула-1
20 мая 09:30
Норрис подписал многолетний контракт с McLaren
Норрис подписал многолетний контракт с McLaren
Автоспорт Формула-1
19 мая 21:00

Новости: Автоспорт

Ландо Норрис – лучший гонщик Гран-при Монако
Ландо Норрис – лучший гонщик Гран-при Монако
Формула-1
13:52
Поражение в Монако осложнило переговоры Хэмилтона по контракту с Mercedes
Поражение в Монако осложнило переговоры Хэмилтона по контракту с Mercedes
Формула-1
10:14
Этап чемпионата Украины по автомобильному кроссу на легковых автомобилях и СКА баги. Видео трансляция
Этап чемпионата Украины по автомобильному кроссу на легковых автомобилях и СКА баги. Видео трансляция
10:10
Хэмилтон: «Благодарен за такие дерьм*вые дни, как в Монако»
Хэмилтон: «Благодарен за такие дерьм*вые дни, как в Монако»
Формула-1
26 мая 19:55
Ферстаппен: «В последние годы Хэмилтону не приходилось по-настоящему сражаться за титул»
Ферстаппен: «В последние годы Хэмилтону не приходилось по-настоящему сражаться за титул»
Формула-1
25 мая 20:30
Алонсо – о подиуме Сайнса: «Когда я в Ferrari приезжал вторым, на пресс-конференции была атмосфера похорон»
Алонсо – о подиуме Сайнса: «Когда я в Ferrari приезжал вторым, на пресс-конференции была атмосфера похорон»
Формула-1
25 мая 11:02
Вольфф: «Очки Хэмилтона за 7-е место, надеюсь, сыграют роль в борьбе с Red Bull до самого конца»
Вольфф: «Очки Хэмилтона за 7-е место, надеюсь, сыграют роль в борьбе с Red Bull до самого конца»
Формула-1
24 мая 20:55
Бинотто: «Поломка на болиде Леклера случилась бы даже в случае замены коробки передач»
Бинотто: «Поломка на болиде Леклера случилась бы даже в случае замены коробки передач»
Формула-1
24 мая 19:55
Боттас: «Такие ошибки на пит-стопах не должны происходить»
Боттас: «Такие ошибки на пит-стопах не должны происходить»
Формула-1
24 мая 17:00
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Все новости

Анонсы

Чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ. Видео трансляция
WEB
Чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ. Видео трансляция
09:00
ЧМ-2021. Швейцария – Словакия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Швейцария – Словакия. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. США – Латвия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. США – Латвия. Видео трансляция
16:15
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
18:55
ЧМ-2021. Швеция – Чехия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Швеция – Чехия. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Финляндия – Италия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Финляндия – Италия. Видео трансляция
20:15
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
28 мая 18:00
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
29 мая 22:00
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
29 мая 22:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55