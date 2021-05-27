Ландо Норрис – лучший гонщик Гран-при Монако

Хэмилтон – за пределами топ-10

Ландо Норрис / фото - Drew Gibson

Пилота McLaren Ландо Норрис признан лучшим гонщиком Гран-при Монако по версии официального сайта Формулы-1.

После каждой гонки шесть экспертов оценивают выступления всех пилотов по десятибалльной шкале и составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.

Эта гонка принесла Норрису его третий подиум в карьере, а эксперты оценили выступление гонщика в 9,8 балла. Победитель гонки Макс Ферстаппен (Red Bull) заработал 9,3 балла, Карлос Сайнс из Ferrari – 9,2.

Лидер общего зачета Льюис Хэмилтон впервые в сезоне оказался за пределами топ-10.

Рейтинг пилотов по итогам Гран-при Монако

1. Ландо Норрис (McLaren) – 9,8

2. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 9,3

3. Карлос Сайнс (Ferrari) – 9,2

4. Себастьян Феттель (Aston Martin) – 9,0

5. Пьер Гасли (Alpha Tauri) – 8,7

6. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) – 8,5

7. Эстебан Окон (Alpine) – 8,0

8. Валттери Боттас (Mercedes) – 7,8

9. Серхио Перес (Red Bull) – 7,2

10. Шарль Леклер (Ferrari) – 7,0

Напомним, из-за поражения на Гран-при Монако переговоры между Хэмилтоном и Mercedes зашли в тупик.