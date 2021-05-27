Ландо Норрис – лучший гонщик Гран-при Монако
Пилота McLaren Ландо Норрис признан лучшим гонщиком Гран-при Монако по версии официального сайта Формулы-1.
После каждой гонки шесть экспертов оценивают выступления всех пилотов по десятибалльной шкале и составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.
Эта гонка принесла Норрису его третий подиум в карьере, а эксперты оценили выступление гонщика в 9,8 балла. Победитель гонки Макс Ферстаппен (Red Bull) заработал 9,3 балла, Карлос Сайнс из Ferrari – 9,2.
Лидер общего зачета Льюис Хэмилтон впервые в сезоне оказался за пределами топ-10.
Рейтинг пилотов по итогам Гран-при Монако
1. Ландо Норрис (McLaren) – 9,8
2. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 9,3
3. Карлос Сайнс (Ferrari) – 9,2
4. Себастьян Феттель (Aston Martin) – 9,0
5. Пьер Гасли (Alpha Tauri) – 8,7
6. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) – 8,5
7. Эстебан Окон (Alpine) – 8,0
8. Валттери Боттас (Mercedes) – 7,8
9. Серхио Перес (Red Bull) – 7,2
10. Шарль Леклер (Ferrari) – 7,0
Напомним, из-за поражения на Гран-при Монако переговоры между Хэмилтоном и Mercedes зашли в тупик.
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