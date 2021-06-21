Ландо Норрис – лучший гонщик Гран-при Монако
Норрис: «Мы превзошли ожидания, не ожидал финишировать пятым»
Гонщик McLaren подвел итоги Гран-при Франции
Ландо Норрис / фото - planetf1.com
Пилот McLaren Ландо Норрис подвел итоги Гран-при Франции, отметив, что остался приятно удивлен финишем на пятой позиции.
Норриса цитирует портал crash.net:
«Сегодня мы превзошли ожидания. Я не ожидал, что сегодня мы сможем финишировать на пятой и шестой позиции, и что я сам финиширую пятым. Особенно с учетом того, насколько плохо для меня сложился первый круг и сам старт. Я плохо переключился на вторую или третью передачу и потерял много позиций.
Так что все начиналось далеко не идеально, но мы хорошо поработали со стратегией, а также нам удавалось здорово беречь шины. И все сработало. Я немного удивлен, но в любом случае доволен. Я согласен на такой результат. Мы заработали хорошие очки, хорошо провели уик-энд».
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