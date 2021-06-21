Норрис: «Мы превзошли ожидания, не ожидал финишировать пятым»

Ландо Норрис / фото - planetf1.com

Пилот McLaren Ландо Норрис подвел итоги Гран-при Франции, отметив, что остался приятно удивлен финишем на пятой позиции.

Норриса цитирует портал crash.net:

Так что все начиналось далеко не идеально, но мы хорошо поработали со стратегией, а также нам удавалось здорово беречь шины. И все сработало. Я немного удивлен, но в любом случае доволен. Я согласен на такой результат. Мы заработали хорошие очки, хорошо провели уик-энд».