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Норрис: «Мы превзошли ожидания, не ожидал финишировать пятым»

Гонщик McLaren подвел итоги Гран-при Франции
Автоспорт Формула-1
20:00
Норрис: «Мы превзошли ожидания, не ожидал финишировать пятым»
Ландо Норрис / фото - planetf1.com

Пилот McLaren Ландо Норрис подвел итоги Гран-при Франции, отметив, что остался приятно удивлен финишем на пятой позиции.

Норриса цитирует портал crash.net:

«Сегодня мы превзошли ожидания. Я не ожидал, что сегодня мы сможем финишировать на пятой и шестой позиции, и что я сам финиширую пятым. Особенно с учетом того, насколько плохо для меня сложился первый круг и сам старт. Я плохо переключился на вторую или третью передачу и потерял много позиций.

Так что все начиналось далеко не идеально, но мы хорошо поработали со стратегией, а также нам удавалось здорово беречь шины. И все сработало. Я немного удивлен, но в любом случае доволен. Я согласен на такой результат. Мы заработали хорошие очки, хорошо провели уик-энд».

Результаты Гран-при Франции.

Рене Тер Велде
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