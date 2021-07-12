Руководитель McLaren рассказал, кто заменит Норриса в случае дисквалификации
Норрис: «Немного грустно, но люблю тебя, сборная»
Гонщик McLaren поделился эмоциями после поражения Англии в финале Евро-2020
Ландо Норрис / фото - twitter.com
Пилот McLaren Ландо Норрис поделился своими эмоциями после поражения сборной Англии в финале Евро-2020.
Англичане впервые участвовали в решающем матче европейского первенства и уступили сборной Италии в серии пенальти на «Уэмбли».
«Немного грустно, но люблю тебя, сборная».
Гонщик Williams Джордж Расселл также отреагировал на поражение сборной Англии в финале Евро-2020.
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