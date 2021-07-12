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Норрис: «Немного грустно, но люблю тебя, сборная»

Гонщик McLaren поделился эмоциями после поражения Англии в финале Евро-2020
Автоспорт Формула-1
13:00
Норрис: «Немного грустно, но люблю тебя, сборная»
Ландо Норрис / фото - twitter.com

Пилот McLaren Ландо Норрис поделился своими эмоциями после поражения сборной Англии в финале Евро-2020.

Англичане впервые участвовали в решающем матче европейского первенства и уступили сборной Италии в серии пенальти на «Уэмбли».

«Немного грустно, но люблю тебя, сборная».

Гонщик Williams Джордж Расселл также отреагировал на поражение сборной Англии в финале Евро-2020.

Рене Тер Велде
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Ландо Норрис McLaren

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