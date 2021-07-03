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Норрис прокомментировал лучшую квалификацию своей карьеры

В гонке Гран-при Австрии британец будет стартовать с первого ряда
Автоспорт Формула-1
18:27
Норрис прокомментировал лучшую квалификацию своей карьеры
Ландо Норрис / Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот McLaren Ландо Норрис прокомментировал второе место в квалификации Гран-при Австрии. Этот результат является лучшим в карьере 21-летнего гонщика:

«У меня сейчас просто невероятные эмоции! После предыдущей гонки мне хотелось сделать еще один шаг вперед, но, похоже, удалось сделать сразу несколько! Здорово будет начать гонку со второй позиции! Это был один из моих лучших кругов, машина ехала великолепно, я счастлив разделить этот момент со всеми, кто пришел на трассу!

Болельщики здесь замечательные, а те из них, кто одет в оранжевый цвет, на самом деле поддерживают McLaren, а не Макса! (смеется) Гонка обещает быть непростой, но сегодня мы сработали по максимуму. Не знаю, как много я уступил поулу, но я очень доволен вторым местом!»


В текущем сезоне Норрис вообще показывает превосходные результаты. Ранее у него уже были два подиума, а в личном зачете он идет на четвертом месте, опережая, к примеру, Валттери Боттаса из Mercedes.

Источник: f1news.ru Сергей Остапенко
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