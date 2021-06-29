Новая конфигурация трассы «Игора», на которой с 2023 года будет проходить Гран-при вместо этапа в Сочи

Длину круга автодрома в Санкт-Петербурге планируют увеличить почти на километр

Автодром в Санкт-Петербурге / Фото: autosport.com Гран-при России с 2023 года переедет из Сочи в Санкт-Петербург, ранее рассказал руководитель Ф-1 Стефано Доменикали.

В конфигурацию трассы «Игора Драйв» планируется внести некоторые изменения, сообщает RaceFans.net. Белая линия – конфигурация для Гран-при, зеленая – текущая конфигурация. Организаторы планируют удлинить две прямые, а также добавить медленную секцию, что позволит увеличить круг на трассе до 5,18 вместо 4,086 км. Напомним, что Гран-при Турции в текущем сезоне пройдет между этапами в России и Японии.

Олег Шумейко-младший