Перес: «Не хватило пол круга до подиума Гран-при Штирии»
Новая конфигурация трассы «Игора», на которой с 2023 года будет проходить Гран-при вместо этапа в Сочи
Длину круга автодрома в Санкт-Петербурге планируют увеличить почти на километр
Автодром в Санкт-Петербурге / Фото: autosport.com
Гран-при России с 2023 года переедет из Сочи в Санкт-Петербург, ранее рассказал руководитель Ф-1 Стефано Доменикали.
В конфигурацию трассы «Игора Драйв» планируется внести некоторые изменения, сообщает RaceFans.net.
Белая линия – конфигурация для Гран-при, зеленая – текущая конфигурация.
Организаторы планируют удлинить две прямые, а также добавить медленную секцию, что позволит увеличить круг на трассе до 5,18 вместо 4,086 км.
Напомним, что Гран-при Турции в текущем сезоне пройдет между этапами в России и Японии.
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