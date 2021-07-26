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«Нужно меньше гонок в Европе». Руководитель Ф-1 заявил о планах расширения географии чемпионата

Доменикали хочет, чтобы каждый сезон состоял минимум с 23 этапов Гран-при
Автоспорт Формула-1
26 июля 21:51
«Нужно меньше гонок в Европе». Руководитель Ф-1 заявил о планах расширения географии чемпионата
Стефано Доменикали / Фото: sporton.ng

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал в интервью GQ, что планируется увеличение количества этапов Гран-при вне Европы.

Думаю, 23 гонки – это стабильная величина, хотя Договор согласия позволяет проводить больше. Сколько же Гран-при мы хотим проводить в Европе, Америке, на Среднем Востоке, в Азии и на Дальнем Востоке? Думаю, можно проводить меньше гонок в Европе, больше в США, на Среднем Востоке и в Азии.

Конечно, мы понимаем, насколько важны традиции – это необходимый элемент для нашего будущего. Но одними традициями долго не проживешь. Нужно думать и о будущем. Люди понимают, что мир меняется. К примеру, Монца – уникальная трасса, но там тоже должны инвестировать в будущее. Зрители этого достойны. Нужно расти, реагировать.

Напомним, что место проведения последней гонки сезона-2021 может измениться.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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Стефано Доменикали

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