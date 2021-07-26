«Нужно меньше гонок в Европе». Руководитель Ф-1 заявил о планах расширения географии чемпионата

Стефано Доменикали / Фото: sporton.ng

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал в интервью GQ, что планируется увеличение количества этапов Гран-при вне Европы.



Конечно, мы понимаем, насколько важны традиции – это необходимый элемент для нашего будущего. Но одними традициями долго не проживешь. Нужно думать и о будущем. Люди понимают, что мир меняется. К примеру, Монца – уникальная трасса, но там тоже должны инвестировать в будущее. Зрители этого достойны. Нужно расти, реагировать.