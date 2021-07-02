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Оба Mercedes обошли Ферстаппена. Результаты второй практики Гран-при Австрии

Пилоты Aston Martin дополнили первую пятерку
Автоспорт Формула-1
18:00
Оба Mercedes обошли Ферстаппена. Результаты второй практики Гран-при Австрии
Болид Льюиса Хэмилтона / Фото: twitter.com/mercedesamgf1

Завершилась вторая свободная практика Гран-при Австрии.

Лидер общего зачета Макс Ферстаппен из Red Bull завершил тренировку с третьим временем, пропустив вперед два Mercedes – Льюис Хэмилтон показал лучшее время, следом за ним расположился Валттери Боттас. Отметим, что в топ-5 завершили два пилота Aston Martin – Лэнс Стролл и четырехкратный чемпион Ф-1 Себастьян Феттель.

Вторая свободная практика Гран-при Австрии.

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1.04,523 (30 кругов)

2. Валттери Боттас (Mercedes) +0,189 (33)

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,217 (34)

4. Лэнс Стролл (Aston Martin) +0,616 (32)

5. Себастьян Феттель (Aston Martin) +0,745 (36)

6. Юки Цунода (Alpha Tauri) +0,833 (36)

7. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +0,856 (37)

8. Фернандо Алонсо (Alpine) +0,870 (33)

9. Ландо Норрис (McLaren) +0,943 (33)

10. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +0,988 (31)

11. Серхио Перес (Red Bull) +0,993 (38)

12. Эстебан Окон (Alpine) +1,004 (35)

13. Карлос Сайнс (Ferrari) +1,097 (36)

14. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1,101 (32)

15. Даниэль Риккардо (McLaren) +1,175 (31)

16. Шарль Леклер (Ferrari) +1,185 (32)

17. Джордж Расселл (Williams) +1,296 (35)

18. Мик Шумахер (Haas) +1,388 (34)

19. Николас Латифи (Williams) +1,491 (37)

20. Никита Мазепин (Haas) +1,650 (34)

Результаты первой практики этапа Гран-при на «Ред Булл Ринге».

Олег Шумейко-младший
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Теги

Макс Ферстаппен Льюис Хэмилтон Гран-при Австрии Red Bull Mercedes Себастьян Феттель

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