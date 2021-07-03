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Официально. Хэмилтон подписал новый контракт с Mercedes

Семикратный чемпион «Формулы-1» продолжит карьеру в немецкой команде

Автоспорт Формула-1
12:16
Официально. Хэмилтон подписал новый контракт с Mercedes
Льюис Хэмилтон / Фото - beyondtheflag
Семикратный чемпион «Формулы-1», британский гонщик Льюис Хэмилтон заключил новое двухлетнее соглашение с Mercedes.

Об этом пресс-службе Mercedes сообщил руководитель автоспортивного подразделения немецкой стайни Тото Вольф.

«Поскольку с 2022 года мы вступим в новую эру Формулы-1, в нашей команде не может быть гонщика лучше, чем Льюис. Его достижения в этом виде спорта говорят сами за себя. Благодаря опыту, скорости и гоночному мастерству он продолжает находиться на высоте. Мы наслаждаемся сражениями, в которых участвуем, и в которых нам только предстоит принять участие в этом году. Поэтому мы и хотели согласовать контракт пораньше – нас ничто не должно отвлекать от соревнований. Я всегда говорил, что пока во Льюисе есть искра, он сможет продолжать выступать так долго, сколько только захочет».


Напомним, Хэмилтон выступает за Mercedes с 2013 года и за это время завоевал шесть титулов.

А тем временем остается неизвестным, кто станет напарником британца. Контракт Валттери Боттаса с немецкой командой истекает в конце сезона-2021.
Владимир Кириченко
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Теги

Льюис Хэмилтон Формула-1 Mercedes

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