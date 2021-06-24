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Официально. Трасса «Яс-Марина» будет изменена впервые с 2009 года
Формула-1 на своем сайте опубликовала новую конфигурации этапа Гран-при Абу-Даби
Фото: formula1.com
Формулы-1 на своем официальном сайте опубликовала изменение конфигурации трассы «Яс-Марина» перед Гран-при Абу-Даби 2021 года.
Изменения трассы произошло впервые с 2009 года:
1. Шикану (5-й и 6-й повороты) уберут, шпильку (7-й поворот) расширят
2. 11-й, 12-й, 13-й и 14-й повороты заменят на один профилированный поворот
3. Скорость в 17-м, 18-м, 19-м и 20-м поворотах увеличится за счет изменения радиусов
Организаторы считают, что внесенные изменения улучшат ситуацию с обгонами.
Напомним, что после семи этапов Red Bull лидирует в Кубке Конструкторов.
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