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Окон продлил контракт с Alpine
Эстебан еще на пару лет останется во французской команде
Эстебан Окон / Фото: twitter.com/alpinef1team
Пилот Alpine Эстебан Окон продлил соглашение с коллективом, сообщает пресс-служба команды.
.@OconEsteban Alpine F1 Team#EO31 #Ocon2024 pic.twitter.com/88J6nItSUU— Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) June 16, 2021
Новый контракт с французом рассчитан до 2024 года. Отметим, что Эстебан дебютировал в Формуле-1 в 2016 году, и за это время провел 73 Гран-при, за которые набрал 210 очков.
Напомним, что после шести этапов Гран-при сезона 2021 Окон занимает 12 строчку в общем зачете, а Alpine – 7 место в Кубке Конструкторов.
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