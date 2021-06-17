Окон продлил контракт с Alpine

Эстебан еще на пару лет останется во французской команде

Эстебан Окон / Фото: twitter.com/alpinef1team

Пилот Alpine Эстебан Окон продлил соглашение с коллективом, сообщает пресс-служба команды.



Новый контракт с французом рассчитан до 2024 года. Отметим, что Эстебан дебютировал в Формуле-1 в 2016 году, и за это время провел 73 Гран-при, за которые набрал 210 очков.

Напомним, что после шести этапов Гран-при сезона 2021 Окон занимает 12 строчку в общем зачете, а Alpine – 7 место в Кубке Конструкторов.