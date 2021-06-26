Перес финишировал первым в квалификации Гран-при Штирии

Серхио Перес / фото - motorsport.com
Сегодня, 26 июня, завершилась квалификация восьмого этапа сезона-2021 чемпионата мира Формулы-1 - Гран-при Штирии. Первым финишировал пилот Red Bull Серхио Перес
. На втором месте расположился Ландо Норрис
из McLaren, тройку лидеров закрыл гонщик Alpha Tauri Пьер Гасли
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Квалификаци. Гран-при Штирии-2021.
1. Серхио Перес (Red Bull)
2. Ландо Норрис (McLaren)
3. Пьер Гасли (Alpha Tauri)
4. Макс Ферстаппен (Red Bull)
5. Валттери Боттас (Mercedes)
6. Льюис Хэмилтон (Mercedes)
7. Фернандо Алонсо (Alpine)
8. Юки Цунода (Alpha Tauri)
9. Шарль Леклер (Ferrari)
10. Ланс Стролл (Aston Martin)
Выбыли после второго сегмента:
11. Джордж Расселл (Williams)
12. Карлос Сайнс (Ferrari)
13. Даниэль Риккардо (McLaren)
14. Себастьян Феттель (Aston Martin)
15. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)
Выбыли после первого сегмента:
16. Николас Латифи (Williams)
17. Эстебан Окон (Alpine)
18. Кими Райкконен (Alfa Romeo)
19. Мик Шумахер (Haas)
20. Никита Мазеприн (Haas)
Формула-1 в своих соцсетях объявила, что Гран-при Турции все же состоится
.
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