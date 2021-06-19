Перес – о 12-м месте во второй практике: «Не думаю, что мы смотрелись так плохо»
Перес: «Машина позволяла занять первый ряд»
Гонщик Red Bull убежден, что болиду просто немного не хватило скорости
Серхио Перес / фото - Getty Images
Гонщик Red Bull Серхио Перес подвел итоги квалификации к Гран-при Франции, а также объяснил, почему по итогам заездов он не смог войти в тройку лидеров. Цитирует Переса портал Motorspot.
«По ходу квалификации у нас был хороший темп, я видел прогресс и чувствовал себя комфортно в болиде, когда начинал третий сегмент. К сожалению, я не смог собрать круги в обеих попытках. На первом круге упала мощность, и я потерял много времени, на втором я ошибся в 12-м повороте. Безусловно, машина позволяла команде занять первый ряд.
Но завтра длинный день, у нас хорошая позицию, так что, конечно, будем сражаться. Мы сосредоточились на гонке, так что у нас хороший гоночный темп. Думаю, это станет преимуществом. У нас хорошая скорость на прямых, мы быстро проезжаем повороты и при этом следим за шинами. Завтра у нас появятся возможности».
Напомним, Ферстаппен признался, что не верил в победу в квалификации.
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