Перес: «Машина позволяла занять первый ряд»

Серхио Перес / фото - Getty Images

Гонщик Red Bull Серхио Перес подвел итоги квалификации к Гран-при Франции, а также объяснил, почему по итогам заездов он не смог войти в тройку лидеров. Цитирует Переса портал Motorspot.

Но завтра длинный день, у нас хорошая позицию, так что, конечно, будем сражаться. Мы сосредоточились на гонке, так что у нас хороший гоночный темп. Думаю, это станет преимуществом. У нас хорошая скорость на прямых, мы быстро проезжаем повороты и при этом следим за шинами. Завтра у нас появятся возможности».