Перес: «Мне нравится работать с Марко, он всегда говорит мне то, что думает»
Пилот Red Bull Серхио Перес рассказал, что ему нравится работать с советником австрийской команды Гельмутом Марко.
Перес, после перехода в Red Bull, в свой первый сезон в новой команде пока не выступает на том же уровне, что и Макс Ферстаппен, а Гельмут Марко никогда не отличался терпением и политкорректностью в своих высказываниях.
Слова Переса приводит портал autosport.com:
«На самом деле мне очень нравится работать с Гельмутом. Он всегда говорит мне то, что думает. Если ты выступаешь хорошо – он так тебе и скажет. Если плохо – то плохо. Причем он скажет это не только лично тебе, но и в прессе.
Он очень прямой человек и я отношусь к нему с большим уважением, потому что на самом деле такой подход крайне редко встретишь в Формулы-1. Думаю, у нас хорошие отношения, мы все лучше узнаем друг друга. Обычно после гонок мы созваниваемся и он объясняет мне, где я был не прав, а где все прошло хорошо».
Серхио Перес заявил, что надеется победить на Гран-при Монако.
Комментарии 0