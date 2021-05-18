Перес: «Мне нравится работать с Марко, он всегда говорит мне то, что думает»

Гонщик Red Bull – о работе с советником австрийской команды

Серхио Перес / фото - asnmp.com

Пилот Red Bull Серхио Перес рассказал, что ему нравится работать с советником австрийской команды Гельмутом Марко.

Перес, после перехода в Red Bull, в свой первый сезон в новой команде пока не выступает на том же уровне, что и Макс Ферстаппен, а Гельмут Марко никогда не отличался терпением и политкорректностью в своих высказываниях.

Слова Переса приводит портал autosport.com:

«На самом деле мне очень нравится работать с Гельмутом. Он всегда говорит мне то, что думает. Если ты выступаешь хорошо – он так тебе и скажет. Если плохо – то плохо. Причем он скажет это не только лично тебе, но и в прессе. Он очень прямой человек и я отношусь к нему с большим уважением, потому что на самом деле такой подход крайне редко встретишь в Формулы-1. Думаю, у нас хорошие отношения, мы все лучше узнаем друг друга. Обычно после гонок мы созваниваемся и он объясняет мне, где я был не прав, а где все прошло хорошо».

Серхио Перес заявил, что надеется победить на Гран-при Монако.