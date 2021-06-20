Перес: «Мы провели отличную гонку»

Серхио Перес / фото - ru.motorsport.com

Пилот Red Bull Серхио Перес подвел итоги Гран-при Франции, рассказав о том, что остался доволен своим выступлением и попаданием в топ-3.

Переса цитирует BBC F1:

Тем не менее, по ходу гонки состояние трассы постепенно улучшалось, я начал прибавлять в скорости. Мы смогли очень долго оставаться на трассе (проехав гонку с одним пит-стопом), и я думаю, что это окупилось. Мы провели отличную гонку, с отличной командной стратегией. Я рад, что Макс сегодня выиграл, а мы заработали для команды хорошие очки».