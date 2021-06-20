Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, Хэмилтон – второй, Перес замкнул тройку лидеров
Перес: «Мы провели отличную гонку»
Гонщик Red Bull подвел итоги Гран-при Франции
Серхио Перес / фото - ru.motorsport.com
Пилот Red Bull Серхио Перес подвел итоги Гран-при Франции, рассказав о том, что остался доволен своим выступлением и попаданием в топ-3.
Переса цитирует BBC F1:
«Было очень важно держаться поближе к группе лидеров. Но из-за ветра на первых 5-10 кругах машина была просто неуправляемой. Сегодня мы работали с пониженным уровнем прижимной силы, так что поначалу было непросто.
Тем не менее, по ходу гонки состояние трассы постепенно улучшалось, я начал прибавлять в скорости. Мы смогли очень долго оставаться на трассе (проехав гонку с одним пит-стопом), и я думаю, что это окупилось. Мы провели отличную гонку, с отличной командной стратегией. Я рад, что Макс сегодня выиграл, а мы заработали для команды хорошие очки».
Напарник Серхио Переса Макс Ферстаппен также подвел итоги Гран-при Франции.
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