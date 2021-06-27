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Перес: «Не хватило пол круга до подиума Гран-при Штирии»

Мексиканец финишировал 4-м
Автоспорт Формула-1
22:55
Перес: «Не хватило пол круга до подиума Гран-при Штирии»
Серхио Перес / фото - Red Bull

Пилот Red Bull Серхио Перес прокомментировал результаты Гран-при Штирии. Мекисканец занял 4-е место, в концовке почти догнав Валттери Боттаса. Его напарник Макс Ферстаппен выиграл Гран-при. В комментарии GPFans Перес заявил, что ждет второй гонки в Австрии.

«Сколько мне не хватило? Полкруга. Вот так иногда бывает. У нас был плохой пит-стоп, и из-за этого мы отдали позицию Валттери, однако затем команда попыталась отыграться за счет стратегии. Увы, этого не хватило, хотя мы постарались сделать все возможное

«Сейчас все дело в небольших деталях. Нужно просто собрать все воедино – темп у нас есть. Очень здорово, что мы проведем еще один уик-энд здесь».  

Ферстаппен ранее также прокомментировал свой результат.

Читайте анализ гонки на XSPORT.

Антон Кривенко
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Серхио Перес

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