Ферстаппен победил на Гран-при Штирии, второе и третье места достались Mercedes
Перес: «Не хватило пол круга до подиума Гран-при Штирии»
Мексиканец финишировал 4-м
Серхио Перес / фото - Red Bull
Пилот Red Bull Серхио Перес прокомментировал результаты Гран-при Штирии. Мекисканец занял 4-е место, в концовке почти догнав Валттери Боттаса. Его напарник Макс Ферстаппен выиграл Гран-при. В комментарии GPFans Перес заявил, что ждет второй гонки в Австрии.
«Сколько мне не хватило? Полкруга. Вот так иногда бывает. У нас был плохой пит-стоп, и из-за этого мы отдали позицию Валттери, однако затем команда попыталась отыграться за счет стратегии. Увы, этого не хватило, хотя мы постарались сделать все возможное
«Сейчас все дело в небольших деталях. Нужно просто собрать все воедино – темп у нас есть. Очень здорово, что мы проведем еще один уик-энд здесь».
Ферстаппен ранее также прокомментировал свой результат.
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