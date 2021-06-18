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Перес – о 12-м месте во второй практике: «Не думаю, что мы смотрелись так плохо»

Пилот выиграл предыдущий Гран-при
Автоспорт Формула-1
21:27
Перес – о 12-м месте во второй практике: «Не думаю, что мы смотрелись так плохо»
Серхио Перес / фото - Getty Images

Пилот Red Bull Серхио Перес прокомментировал итоги свободных заездов перед Гран-при Франции. Мексиканец показал 12-е время на второй практике, однако остался доволен выступлением. Слова Переса приводит GP Fans.

«Меня немного заблокировали соперники, я попал в трафик (на быстром круге). Также мы внесли в настройки болида пару изменений, но это оказался шаг в неправильном направлении. Так что я не думаю, что мы и правда смотрелись так плохо.

Макс провел хороший день, у него был отличный темп. Надеюсь, что мы сумеем прибавить, найдем подходящие решения и тоже сумеем улучшить свой темп. Если найдем оптимальный ритм, то сможем показать хорошее время на круге».

Результатами заездов остался доволен и пилот Mercedes Валттери Боттас.

Антон Кривенко
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Серхио Перес Red Bull

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