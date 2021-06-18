Руководитель Red Bull: «Перес для нас является тем, кем Боттас был долгие годы для Mercedes»
Перес – о 12-м месте во второй практике: «Не думаю, что мы смотрелись так плохо»
Пилот выиграл предыдущий Гран-при
Серхио Перес / фото - Getty Images
Пилот Red Bull Серхио Перес прокомментировал итоги свободных заездов перед Гран-при Франции. Мексиканец показал 12-е время на второй практике, однако остался доволен выступлением. Слова Переса приводит GP Fans.
«Меня немного заблокировали соперники, я попал в трафик (на быстром круге). Также мы внесли в настройки болида пару изменений, но это оказался шаг в неправильном направлении. Так что я не думаю, что мы и правда смотрелись так плохо.
Макс провел хороший день, у него был отличный темп. Надеюсь, что мы сумеем прибавить, найдем подходящие решения и тоже сумеем улучшить свой темп. Если найдем оптимальный ритм, то сможем показать хорошее время на круге».
Результатами заездов остался доволен и пилот Mercedes Валттери Боттас.
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