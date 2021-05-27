Ферстаппен: «В последние годы Хэмилтону не приходилось по-настоящему сражаться за титул»
Перес – о результатах в текущем сезоне: «Я вижу свет в конце тоннеля»
Мексиканский гонщик еще не приспособился к болиду Red Bull
Серхио Перес / Фото: twitter.com/SChecoPerez
Пилот Red Bull Серхио Перес оценил свое выступление в текущем сезоне.
Слова мексиканца приводит Racingnews365:
Отстаю ли я от собственного графика? Если честно, то да. В Имоле мне удалось стартовать в гонке со второго ряда, и я ожидал, что прогресс пойдет дальше. Все дело в переменных. При любой переменной я еще не полностью освоился.
Когда ты знаешь машину как свои пять пальцев, легче адаптироваться к таким ситуациям, как смена ветра и погоды. Я не единственный, кто борется с новой машиной, и я не забыл, как делать свою работу. Просто это занимает больше времени, чем мне хотелось бы. Но я вижу свет в конце тоннеля.
Гран-при Монако Перес закончил в шаге от подиума, финишировав четвертым, а квалификацию завершил с девятым результатом.
Комментарии 0