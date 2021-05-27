Перес – о результатах в текущем сезоне: «Я вижу свет в конце тоннеля»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 17
Сейчас 0
Сегодня 14
Завтра 10
Футбол (3 события из 7) показать все
Лига Европы UEFA 20/21
Календарь Таблица
22:00 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1*:1 Окончен
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
17:00 Авангард - Оболонь 1:2 Окончен
18:00 Агробизнес - ВПК-Агро 1:2 Окончен
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Казахстан - Германия 3:2 Окончен
16:15 Россия - Дания 3:0 Окончен
20:15 Беларусь - Великобритания 3:4 Окончен
20:15 Канада - Норвегия 4:2 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 0:4 Окончен
03:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс 3:2 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Бостон Селтикс 130:108 Окончен
05:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Лейкерс 102:109 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Маверикс 121:127 Окончен
Теннис (5 событий из 90) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
13:45 Андрей Кузнецов - Илья Марченко 1:2 Окончен
14:55 Таро Даниэль - Сергей Стаховский 2:0 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
13:00 Lois Boisson - Ангелина Калинина 0:2 Окончен
16:50 Кристина Кучова - Katarina Zavatska 1:2 Окончен
20:00 Магдалена Фреч - Леся Цуренко 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Металлист-1925 - Черноморец 0:1 Окончен
Хоккей (7 событий из 7) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швейцария - Словакия 8:1 Окончен
16:15 США - Латвия 4:2 Окончен
20:15 Швеция - Чехия 2:4 Окончен
20:15 Финляндия - Италия 3:0 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
01:30 Нью-Йорк Айлендерс - Питтсбург Пингвинс 5:3 Окончен
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс 4:0 Окончен
04:00 Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс 3:0 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Вашингтон Уизардз 120:95 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс 101:92 Окончен
05:00 Юта Джаз - Мемфис Гриззлис 141:129 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Киев-Баскет - БК Запорожье 66:74 Окончен
Теннис (2 события из 39) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
15:10 Илья Марченко - Botic Van De Zandschulp 0:2 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France, Qualifying)
Календарь Таблица
15:45 Жаклин Адина Кристиан - Ангелина Калинина 0:2 Окончен
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Швеция - Великобритания -:- Запланирован
16:15 Казахстан - Канада -:- Запланирован
20:15 Дания - Беларусь -:- Запланирован
20:15 Латвия - Норвегия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
04:30 Нэшвилл Предаторс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Майами Хит - Милуоки Бакс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс -:- Запланирован
05:30 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Днепр - Прометей -:- Запланирован

Перес – о результатах в текущем сезоне: «Я вижу свет в конце тоннеля»

Мексиканский гонщик еще не приспособился к болиду Red Bull
Автоспорт Формула-1
21:53
Перес – о результатах в текущем сезоне: «Я вижу свет в конце тоннеля»
Серхио Перес / Фото: twitter.com/SChecoPerez

Пилот Red Bull Серхио Перес оценил свое выступление в текущем сезоне.

Слова мексиканца приводит Racingnews365:

Отстаю ли я от собственного графика? Если честно, то да. В Имоле мне удалось стартовать в гонке со второго ряда, и я ожидал, что прогресс пойдет дальше. Все дело в переменных. При любой переменной я еще не полностью освоился.

Когда ты знаешь машину как свои пять пальцев, легче адаптироваться к таким ситуациям, как смена ветра и погоды. Я не единственный, кто борется с новой машиной, и я не забыл, как делать свою работу. Просто это занимает больше времени, чем мне хотелось бы. Но я вижу свет в конце тоннеля.

Гран-при Монако Перес закончил в шаге от подиума, финишировав четвертым, а квалификацию завершил с девятым результатом.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Серхио Перес Red Bull

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Ферстаппен: «В последние годы Хэмилтону не приходилось по-настоящему сражаться за титул»
Ферстаппен: «В последние годы Хэмилтону не приходилось по-настоящему сражаться за титул»
Автоспорт Формула-1
25 мая 20:30
Ферстаппен: «Я впервые попал на подиум Гран-при Монако, а победа – действительно особенное событие»
Ферстаппен: «Я впервые попал на подиум Гран-при Монако, а победа – действительно особенное событие»
Автоспорт Формула-1
24 мая 09:21
Ферстаппен впервые стал лидером общего зачета Формулы-1
Ферстаппен впервые стал лидером общего зачета Формулы-1
Автоспорт Формула-1
23 мая 22:00
Ферстаппен впервые выиграл Гран-при Монако
Ферстаппен впервые выиграл Гран-при Монако
Автоспорт Формула-1
23 мая 18:00
1
Ферстаппен: «Красные флаги лишили Red Bull шанса на поул»
Ферстаппен: «Красные флаги лишили Red Bull шанса на поул»
Автоспорт Формула-1
22 мая 20:00
Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако-2021
Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако-2021
Автоспорт Формула-1
22 мая 15:40

Новости: Автоспорт

Перес – о результатах в текущем сезоне: «Я вижу свет в конце тоннеля»
Перес – о результатах в текущем сезоне: «Я вижу свет в конце тоннеля»
Формула-1
21:53
Mercedes снял колесо с болида Боттаса спустя четыре дня после Гран-при Монако
Mercedes снял колесо с болида Боттаса спустя четыре дня после Гран-при Монако
Формула-1
19:55
Ф-1 рассматривает введение бонусного балла для обладателя Большого шлема с победой в спринт-квалификации
Ф-1 рассматривает введение бонусного балла для обладателя Большого шлема с победой в спринт-квалификации
Формула-1
18:16
Хэмилтон: «Побеждать в Монако здорово, но все равно скучно»
Хэмилтон: «Побеждать в Монако здорово, но все равно скучно»
Формула-1
16:30
Алонсо рассказал, какие изменения смогут сделать гонку в Монако интереснее
Алонсо рассказал, какие изменения смогут сделать гонку в Монако интереснее
Формула-1
15:48
Ландо Норрис – лучший гонщик Гран-при Монако
Ландо Норрис – лучший гонщик Гран-при Монако
Формула-1
13:52
Поражение в Монако осложнило переговоры Хэмилтона по контракту с Mercedes
Поражение в Монако осложнило переговоры Хэмилтона по контракту с Mercedes
Формула-1
10:14
Этап чемпионата Украины по автомобильному кроссу на легковых автомобилях и СКА баги. Видео трансляция
Этап чемпионата Украины по автомобильному кроссу на легковых автомобилях и СКА баги. Видео трансляция
10:10
Хэмилтон: «Благодарен за такие дерьм*вые дни, как в Монако»
Хэмилтон: «Благодарен за такие дерьм*вые дни, как в Монако»
Формула-1
26 мая 19:55
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Все новости