Перес – о результатах в текущем сезоне: «Я вижу свет в конце тоннеля»

Серхио Перес / Фото: twitter.com/SChecoPerez

Пилот Red Bull Серхио Перес оценил свое выступление в текущем сезоне.



Слова мексиканца приводит Racingnews365:

Когда ты знаешь машину как свои пять пальцев, легче адаптироваться к таким ситуациям, как смена ветра и погоды. Я не единственный, кто борется с новой машиной, и я не забыл, как делать свою работу. Просто это занимает больше времени, чем мне хотелось бы. Но я вижу свет в конце тоннеля.