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Перес: «Я провел ужасную гонку, сожалею о случившемся с Леклером»

Чеко дважды выдавил пилота Ferrari за пределы трассы
Автоспорт Формула-1
21:18
Перес: «Я провел ужасную гонку, сожалею о случившемся с Леклером»
Фото: twitter.com/SChecoPerez

Пилот Red Bull Серхио Перес прокомментировал результаты Гран-при Штирии. Слова Чеко приводит официальный сайт Ф-1:

То, как я провел гонку, было ужасно. В эпизоде с Норрисом не думаю, что он повел себя правильно. Ему посчастливилось выйти сухим из воды, но в следующий раз все может сложиться иначе. Так или иначе, после этого момента гонка для меня была закончена.

Я очень сожалею, что с Шарлем так получилось, потому что я не люблю так гоняться. Я не из тех пилотов, которые так сражаются.

Мы находились в очень грязном воздухе, на очень горячих шинах, с очень горячими тормозами и просто пытались затормозить настолько поздно, насколько возможно. Я не видел повторы, но мне очень жаль, что это повлияло на гонку Шарля. Он всегда сражается очень жестко, но на грани правил – как и я. Я недоволен собой.

Напомним, что из-за двух 5-секундных штрафов после двух случаев выдавливания Шарля Леклера из Ferrari мексиканец финишировал вне топ-5.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Серхио Перес Шарль Леклер Гран-при Австрии

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