Перес: «Я провел ужасную гонку, сожалею о случившемся с Леклером»

Фото: twitter.com/SChecoPerez

Пилот Red Bull Серхио Перес прокомментировал результаты Гран-при Штирии. Слова Чеко приводит официальный сайт Ф-1:



Я очень сожалею, что с Шарлем так получилось, потому что я не люблю так гоняться. Я не из тех пилотов, которые так сражаются.

Мы находились в очень грязном воздухе, на очень горячих шинах, с очень горячими тормозами и просто пытались затормозить настолько поздно, насколько возможно. Я не видел повторы, но мне очень жаль, что это повлияло на гонку Шарля. Он всегда сражается очень жестко, но на грани правил – как и я. Я недоволен собой.