Перес: «Жаль Ферстаппена, он заслуживал победу»

Пилот Red Bull был бы рад дублю на этапе Гран-при в Баку

Серхио Перес / Фото: twitter.com/F1

Пилот Red Bull Серхио Перес дал комментарий после победы на Гран-при Азербайджана.



Отметим, что напарник Переса Макс Ферстаппен, который лидировал почти всю гонку, врезался в бордюр на 47-м из 51 кругов. Слова мексиканца приводит motorsport.com:

Обычно в Баку получаются довольно дикие гонки. Мне жаль, что так получилось с Максом – он заслуживал победу, и было бы здорово сделать дубль. Однако в конечном счете победа – фантастический результат. Нам повезло, что мы добрались до финиша – это было сложно. Мы были близки к тому, чтобы сойти. У Хэмилтона был очень сильный темп на протяжении всей гонки, он каждый круг после пит-стопа давил на меня. На рестарте я плохо сорвался с места, и Хэмилтон поравнялся, однако я расположил болид настолько широко, насколько возможно, и он не вписался в поворот. Безусловно, это придаст уверенности мне и команде.

Напомним, что Перес вышел на третье место в общем зачете.