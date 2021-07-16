Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Первая спринт-квалификация. Расписание Гран-при Великобритании

Новый формат дебютирует на трассе «Сильверстоун»
Автоспорт Формула-1
09:31
Первая спринт-квалификация. Расписание Гран-при Великобритании
Фото: Reuters

С 16 по 18 июля пройдет уик-энд Гран-при Великобритании. На нем впервые будут проведены спринтерские квалификации, за которые будут начисляться дополнительные очки, а также этап в Сильверстоуне состоится при полных трибунах.

Расписание Гран-при Великобритании

Пятница, 16 июля

Первая свободная практика – 16:30

Квалификация – 20:00

Суббота, 17 июля

Вторая свободная практика – 14:00

Спринт-квалификация – 18:30

Воскресенье, 18 июля

Гонка – 17:00

Напомним, что семикратный чемпион Льюис Хэмилтон, который на домашней трассе выигрывал 7 раз, подходит к этапу в Сильверстоуне на второй строчке личного зачета.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Гран-при Великобритании Льюис Хэмилтон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

На Гран-при Великобритании-2021 впервые появится спринт-квалификация. В чем суть эксперимента?
Тема дня
На Гран-при Великобритании-2021 впервые появится спринт-квалификация. В чем суть эксперимента?
Автоспорт Формула-1
10:02
Хэмилтон: «Вполне уверен, что Mercedes способен вернуться на вершину»
Хэмилтон: «Вполне уверен, что Mercedes способен вернуться на вершину»
Автоспорт Формула-1
08:21
Ферстаппен: «Не думаю, что спринт-квалификация определит конечный результат»
Ферстаппен: «Не думаю, что спринт-квалификация определит конечный результат»
Автоспорт Формула-1
15 июля 11:44
Экклстоун объяснил, почему Хэмилтон проигрывает Ферстаппену в нынешнем чемпионате
Экклстоун объяснил, почему Хэмилтон проигрывает Ферстаппену в нынешнем чемпионате
Автоспорт Формула-1
14 июля 16:43
Хэмилтон: «Наш дуэт с Боттасом – лучший в Ф-1»
Хэмилтон: «Наш дуэт с Боттасом – лучший в Ф-1»
Автоспорт Формула-1
13 июля 18:27
Хэмилтон – о критике игроков сборной Англии: «Сообщество не должно требовать от темнокожих доказывать свою ценность»
Хэмилтон – о критике игроков сборной Англии: «Сообщество не должно требовать от темнокожих доказывать свою ценность»
Автоспорт Формула-1
12 июля 21:23

Новости: Автоспорт

На Гран-при Великобритании-2021 впервые появится спринт-квалификация. В чем суть эксперимента?
Тема дня
На Гран-при Великобритании-2021 впервые появится спринт-квалификация. В чем суть эксперимента?
Формула-1
10:02
Первая спринт-квалификация. Расписание Гран-при Великобритании
Первая спринт-квалификация. Расписание Гран-при Великобритании
Формула-1
09:31
Хэмилтон: «Вполне уверен, что Mercedes способен вернуться на вершину»
Хэмилтон: «Вполне уверен, что Mercedes способен вернуться на вершину»
Формула-1
08:21
В Red Bull и Alpha Tauri считают, что Цунода станет гонщиком-победителем
В Red Bull и Alpha Tauri считают, что Цунода станет гонщиком-победителем
Формула-1
15 июля 22:18
Ферстаппен: «Mercedes приблизится к Red Bull, если обновления сработают»
Ферстаппен: «Mercedes приблизится к Red Bull, если обновления сработают»
Формула-1
15 июля 20:30
Босс McLaren заразился COVID-19
Босс McLaren заразился COVID-19
Формула-1
15 июля 19:40
Лоуренс Стролл: «Был бы рад видеть Volkswagen в Формуле-1»
Лоуренс Стролл: «Был бы рад видеть Volkswagen в Формуле-1»
Формула-1
15 июля 18:40
Формула-1 представила болид образца 2022 года
Формула-1 представила болид образца 2022 года
Формула-1
15 июля 18:00
Ферстаппен: «Не думаю, что спринт-квалификация определит конечный результат»
Ферстаппен: «Не думаю, что спринт-квалификация определит конечный результат»
Формула-1
15 июля 11:44
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 18:57
Все новости