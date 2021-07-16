Первая спринт-квалификация. Расписание Гран-при Великобритании

Новый формат дебютирует на трассе «Сильверстоун»

Фото: Reuters

С 16 по 18 июля пройдет уик-энд Гран-при Великобритании. На нем впервые будут проведены спринтерские квалификации, за которые будут начисляться дополнительные очки, а также этап в Сильверстоуне состоится при полных трибунах.



Расписание Гран-при Великобритании

Пятница, 16 июля

Первая свободная практика – 16:30

Квалификация – 20:00

Суббота, 17 июля

Вторая свободная практика – 14:00

Спринт-квалификация – 18:30

Воскресенье, 18 июля

Гонка – 17:00

Напомним, что семикратный чемпион Льюис Хэмилтон, который на домашней трассе выигрывал 7 раз, подходит к этапу в Сильверстоуне на второй строчке личного зачета.