Хэмилтон: «Вполне уверен, что Mercedes способен вернуться на вершину»
Первая спринт-квалификация. Расписание Гран-при Великобритании
Новый формат дебютирует на трассе «Сильверстоун»
Фото: Reuters
С 16 по 18 июля пройдет уик-энд Гран-при Великобритании. На нем впервые будут проведены спринтерские квалификации, за которые будут начисляться дополнительные очки, а также этап в Сильверстоуне состоится при полных трибунах.
Расписание Гран-при Великобритании
Пятница, 16 июля
Первая свободная практика – 16:30
Квалификация – 20:00
Суббота, 17 июля
Вторая свободная практика – 14:00
Спринт-квалификация – 18:30
Воскресенье, 18 июля
Гонка – 17:00
Напомним, что семикратный чемпион Льюис Хэмилтон, который на домашней трассе выигрывал 7 раз, подходит к этапу в Сильверстоуне на второй строчке личного зачета.
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