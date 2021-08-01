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Первые слова Окона после дебютной победы в Формуле-1

Французу стоит поблагодарить Алонсо
Автоспорт Формула-1
18:47
Первые слова Окона после дебютной победы в Формуле-1
Эстебан Ококон / фото - RALLY AND RACE

Победитель Гран-при Венгрии 2021, пилот Alpine Эстебан Окон в комментарии пресс-службе Формулы-1 подвел итоги успешного уик-энда, а также не забыл поблагодарить команду за помощь и поддержку.

«Я просто хотел бы сказать большое спасибо всем за то, что поверили в меня. Когда ты выбываешь из борьбы после первого сегмента квалификации, когда оказываешься на 17-й позиции, то не знаешь, что тебя ждет, но команда поверила в меня – и сейчас мы вернулись туда, где и должны быть.

С Фернандо мы сформировали очень сильную пару пилотов, мы стараемся помогать команде двигаться вперед. Пока же могу только сказать, что нас ждет отличный понедельник!».

Напомним, напарник Окона Фернандо Алонсо признан лучшим гонщиком уик-энда.

 

 

Источник: sports.ru Михаил Рыбак
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Эстебан Окон Гран-при Венгрии

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