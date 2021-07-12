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Подпольные войны продолжаются. Red Bull может перехватить Рассела у Mercedes

Марко заявил, что в австрийской команде рассмотрят кандидатуру британца
Автоспорт Формула-1
15:30
Подпольные войны продолжаются. Red Bull может перехватить Рассела у Mercedes
Джордж Расселл / Фото: twitter.com/williamsracing

Советник Red Bull Хельмут Марко заявил Motorsport-Total, что команда не исключает возможность приглашения Джорджа Расселла из Williams, если он не перейдет в Mercedes.

Безусловно, Расселла нужно рассмотреть, учитывая его выступления за Williams. Но это утопия. Если Mercedes его упустит, это будет такая оплошность, которую я даже представить не могу.

Напомним, что Джордж должен заменить в «серебряных стрелах» Валттери Боттаса и стать напарником Льюиса Хэмилтона, который продлил контракт на два года.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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Джордж Расселл Red Bull Mercedes

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