Подпольные войны продолжаются. Red Bull может перехватить Рассела у Mercedes

Марко заявил, что в австрийской команде рассмотрят кандидатуру британца

Джордж Расселл / Фото: twitter.com/williamsracing

Советник Red Bull Хельмут Марко заявил Motorsport-Total, что команда не исключает возможность приглашения Джорджа Расселла из Williams, если он не перейдет в Mercedes.



Безусловно, Расселла нужно рассмотреть, учитывая его выступления за Williams. Но это утопия. Если Mercedes его упустит, это будет такая оплошность, которую я даже представить не могу.

Напомним, что Джордж должен заменить в «серебряных стрелах» Валттери Боттаса и стать напарником Льюиса Хэмилтона, который продлил контракт на два года.