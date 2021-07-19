Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Великобритании
Завершился Гран-при Великобритании.
Семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон почти на максимум воспользовался сходом основного конкурента Макс Ферстаппена, который случился после их борьбы на старте гонки. Британец не досчитался лишь очка за быстрый круг, который в концовке заезда забрал другой пилот «быков» Серхио Перес.
Ландо Норрис и Валттери Боттас сумели сполна воспользоваться провалом Чеко в Сильверстоуне, откатив мексиканца на пятую строчку личного зачета.
Mercedes за один этап почти догнал Red Bull в Кубке Конструкторов. Паритет в чемпионате восстановился уж как-то слишком быстро.
Положение в личном зачете после Гран-при Великобритании:
1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 185 очков
2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 177
3. Ландо Норрис (McLaren) – 113
4. Валттери Боттас (Mercedes) – 108
5. Серхио Перес (Red Bull) – 104
6. Шарль Леклер (Ferrari) – 80
7. Карлос Сайнс (Ferrari) – 68
8. Даниэль Риккардо (McLaren) – 50
9. Пьер Гасли (Alpha Tauri) – 39
10. Себастьян Феттель (Aston Martin) – 30
11. Фернандо Алонсо (Alpine) – 26
12. Ланс Стролл (Aston Martin) – 18
13. Эстебан Окон (Alpine) – 14
14. Юки Цунода (Alpha Tauri) – 10
15. Кими Райкконен (Alfa Romeo) – 1
16. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) – 1
17. Джордж Расселл (Williams) – 0
18. Мик Шумахер (Haas) – 0
19. Никита Мазепин (Haas) – 0
20. Николас Латифи (Williams) – 0
Положение в Кубке конструкторов после 10-и этапов:
1. Red Bull – 289 очков
2. Mercedes – 285
3. McLaren – 163
4. Ferrari – 148
5. Alpha Tauri – 49
6. Aston Martin – 48
7. Alpine – 40
8. Alfa Romeo – 2
9. Williams – 0
10. Haas – 0
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