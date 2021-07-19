Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 6
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 2
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Финикс Санс - Милуоки Бакс 119:123 Окончен
Теннис (5 событий из 39) показать все
ATP 2021 (Hamburg, Germany)
Календарь Таблица
14:30 Филипп Краинович - Пабло Каррено-Буста 0:2 Окончен
WTA 2021 (Gdynia, Poland, Qualifying)
Календарь Таблица
12:00 Катерина Бондаренко - Weronika Falkowska 2:0 Окончен
WTA 2021 (Prague, Czech Republic)
Календарь Таблица
14:00 Тереза Мартинкова - Барбора Крейчикова 0:2 Окончен
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
18:00 Юлия Путинцева - Ангелина Калинина 2:0 Окончен
WTA 2021 (Lausanne, Switzerland)
Календарь Таблица
14:00 Тамара Зиданшек - Клара Бурель 2:1 Окончен
нет важных матчей
Теннис (5 событий из 84) показать все
ATP 2021 (Umag, Croatia, Qualifying)
Календарь Таблица
18:50 Vitaliy Sachko - Андреа Колларини -:- Запланирован
WTA 2021 (Gdynia, Poland)
Календарь Таблица
11:00 Ангелина Калинина - Екатерина Горгодзе -:- Запланирован
12:00 Катерина Козлова - Katie Volynets -:- Запланирован
16:00 Катерина Бондаренко - Weronika Falkowska -:- Запланирован
WTA 2021 (Palermo, Italy)
Календарь Таблица
11:00 Katarina Zavatska - Лизетт Кабрера -:- Запланирован
Футбол (2 события из 6) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:30 Рапид Вена - Спарта Прага -:- Запланирован
21:45 Селтик - Митьюлланд -:- Запланирован

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Великобритании

За один этап Mercedes отыграл все отставание, а Перес пропустил вперед Норриса и Боттаса
Автоспорт Формула-1
08:32
Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Великобритании
Фото: twitter.com/MercedesAMGF1

Завершился Гран-при Великобритании.

Семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон почти на максимум воспользовался сходом основного конкурента Макс Ферстаппена, который случился после их борьбы на старте гонки. Британец не досчитался лишь очка за быстрый круг, который в концовке заезда забрал другой пилот «быков» Серхио Перес.

Ландо Норрис и Валттери Боттас сумели сполна воспользоваться провалом Чеко в Сильверстоуне, откатив мексиканца на пятую строчку личного зачета.

Mercedes за один этап почти догнал Red Bull в Кубке Конструкторов. Паритет в чемпионате восстановился уж как-то слишком быстро.

Положение в личном зачете после Гран-при Великобритании:

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 185 очков

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 177

3. Ландо Норрис (McLaren) – 113

4. Валттери Боттас (Mercedes) – 108

5. Серхио Перес (Red Bull) – 104

6. Шарль Леклер (Ferrari) – 80

7. Карлос Сайнс (Ferrari) – 68

8. Даниэль Риккардо (McLaren) – 50

9. Пьер Гасли (Alpha Tauri) – 39

10. Себастьян Феттель (Aston Martin) – 30

11. Фернандо Алонсо (Alpine) – 26

12. Ланс Стролл (Aston Martin) – 18

13. Эстебан Окон (Alpine) – 14

14. Юки Цунода (Alpha Tauri) – 10

15. Кими Райкконен (Alfa Romeo) – 1

16. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) – 1

17. Джордж Расселл (Williams) – 0

18. Мик Шумахер (Haas) – 0

19. Никита Мазепин (Haas) – 0

20. Николас Латифи (Williams) – 0

Положение в Кубке конструкторов после 10-и этапов:

1. Red Bull – 289 очков

2. Mercedes – 285

3. McLaren – 163

4. Ferrari – 148

5. Alpha Tauri – 49

6. Aston Martin – 48

7. Alpine – 40

8. Alfa Romeo – 2

9. Williams – 0

10. Haas – 0

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Макс Ферстаппен Льюис Хэмилтон Mercedes Red Bull

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Хэмилтон: «Слышал, что Ферстаппен в больнице, и меня это беспокоит»
Хэмилтон: «Слышал, что Ферстаппен в больнице, и меня это беспокоит»
Автоспорт Формула-1
18 июля 22:42
«It’s hammer time». Хэмилтон выбил землю из-под ног Ферстаппена и вернул интригу в чемпионат
Послесловие
«It’s hammer time». Хэмилтон выбил землю из-под ног Ферстаппена и вернул интригу в чемпионат
Автоспорт Формула-1
18 июля 21:20
Хэмилтон: «Я всегда рассчитываю свои действия, особенно в борьбе с Ферстаппеном»
Хэмилтон: «Я всегда рассчитываю свои действия, особенно в борьбе с Ферстаппеном»
Автоспорт Формула-1
18 июля 20:22
Что за гонка! Хэмилтон за два круга до финиша вырвал победу в Гран-при Великобритании
Что за гонка! Хэмилтон за два круга до финиша вырвал победу в Гран-при Великобритании
Автоспорт Формула-1
18 июля 19:05
1
Ферстаппен разбил болид после невероятной борьбы с Хэмилтоном на старте Гран-при Великобритании
Ферстаппен разбил болид после невероятной борьбы с Хэмилтоном на старте Гран-при Великобритании
Автоспорт Формула-1
18 июля 17:20
Хэмилтон – о спринте: «Я никак не мог удержать Red Bull. К счастью, завтра еще 1 попытка»
Хэмилтон – о спринте: «Я никак не мог удержать Red Bull. К счастью, завтра еще 1 попытка»
Автоспорт Формула-1
17 июля 20:44

Новости: Автоспорт

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Великобритании
Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Великобритании
Формула-1
08:32
Хэмилтон: «Слышал, что Ферстаппен в больнице, и меня это беспокоит»
Хэмилтон: «Слышал, что Ферстаппен в больнице, и меня это беспокоит»
Формула-1
18 июля 22:42
«It’s hammer time». Хэмилтон выбил землю из-под ног Ферстаппена и вернул интригу в чемпионат
Послесловие
«It’s hammer time». Хэмилтон выбил землю из-под ног Ферстаппена и вернул интригу в чемпионат
Формула-1
18 июля 21:20
Хэмилтон: «Я всегда рассчитываю свои действия, особенно в борьбе с Ферстаппеном»
Хэмилтон: «Я всегда рассчитываю свои действия, особенно в борьбе с Ферстаппеном»
Формула-1
18 июля 20:22
Что за гонка! Хэмилтон за два круга до финиша вырвал победу в Гран-при Великобритании
Что за гонка! Хэмилтон за два круга до финиша вырвал победу в Гран-при Великобритании
Формула-1
18 июля 19:05
Ферстаппен разбил болид после невероятной борьбы с Хэмилтоном на старте Гран-при Великобритании
Ферстаппен разбил болид после невероятной борьбы с Хэмилтоном на старте Гран-при Великобритании
Формула-1
18 июля 17:20
Алонсо – о спринт-квалификации: «Минута интенсивной борьбы на старте в итоге вылилась в четыре отыгранные позиции»
Алонсо – о спринт-квалификации: «Минута интенсивной борьбы на старте в итоге вылилась в четыре отыгранные позиции»
Формула-1
18 июля 14:44
Расселл: «К слухам о переходе в Mercedes отношусь с позитивом»
Расселл: «К слухам о переходе в Mercedes отношусь с позитивом»
Формула-1
18 июля 14:00
Рассел оштрафован за столкновение с Ferrari Сайнса
Рассел оштрафован за столкновение с Ferrari Сайнса
Формула-1
18 июля 10:00
Все новости

Популярные новости

Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
30
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
15
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Тайсон пожалел о своем возвращении в бокс, а также отправил Мейвезера на пенсию
Тайсон пожалел о своем возвращении в бокс, а также отправил Мейвезера на пенсию
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 13:23
1
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
Футбол Сборная Украины
18 июля 09:47
Все новости