Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Великобритании

За один этап Mercedes отыграл все отставание, а Перес пропустил вперед Норриса и Боттаса

Фото: twitter.com/MercedesAMGF1

Завершился Гран-при Великобритании.



Семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон почти на максимум воспользовался сходом основного конкурента Макс Ферстаппена, который случился после их борьбы на старте гонки. Британец не досчитался лишь очка за быстрый круг, который в концовке заезда забрал другой пилот «быков» Серхио Перес.

Ландо Норрис и Валттери Боттас сумели сполна воспользоваться провалом Чеко в Сильверстоуне, откатив мексиканца на пятую строчку личного зачета.

Mercedes за один этап почти догнал Red Bull в Кубке Конструкторов. Паритет в чемпионате восстановился уж как-то слишком быстро.

Положение в личном зачете после Гран-при Великобритании:

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 185 очков

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 177

3. Ландо Норрис (McLaren) – 113

4. Валттери Боттас (Mercedes) – 108

5. Серхио Перес (Red Bull) – 104

6. Шарль Леклер (Ferrari) – 80

7. Карлос Сайнс (Ferrari) – 68

8. Даниэль Риккардо (McLaren) – 50

9. Пьер Гасли (Alpha Tauri) – 39

10. Себастьян Феттель (Aston Martin) – 30

11. Фернандо Алонсо (Alpine) – 26

12. Ланс Стролл (Aston Martin) – 18

13. Эстебан Окон (Alpine) – 14

14. Юки Цунода (Alpha Tauri) – 10

15. Кими Райкконен (Alfa Romeo) – 1

16. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) – 1

17. Джордж Расселл (Williams) – 0

18. Мик Шумахер (Haas) – 0

19. Никита Мазепин (Haas) – 0

20. Николас Латифи (Williams) – 0

Положение в Кубке конструкторов после 10-и этапов:

1. Red Bull – 289 очков

2. Mercedes – 285

3. McLaren – 163

4. Ferrari – 148

5. Alpha Tauri – 49

6. Aston Martin – 48

7. Alpine – 40

8. Alfa Romeo – 2

9. Williams – 0

10. Haas – 0