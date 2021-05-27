Поражение в Монако осложнило переговоры Хэмилтона по контракту с Mercedes

Этот сезон может стать для британца последним

Льюис Хэмилтон / фото - PA Images

Семикратный чемпион Формулы-1, британец Льюис Хэмилтон никак не может договориться с Mercedes о новом контракте. По информации портала It.Motorsport, поражение в Монако очень усложнило переговоры гонщика с командой.

Результат гонки не является большой проблемой для команды, но руководству не понравился тот факт, что британец обвинил в поражении именно команду. И по ходу гонки активно критиковал стратегию команды по радио.

Ранее сообщалось, что новый контракт должен был быть подписан уже на этой неделе, но после такого Гран-при «Серебряные стрелы» хотят пересмотреть условия.

Комментарий Хэмилтона после гонки.