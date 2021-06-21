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«Придется выставлять локти». Мик Шумахер недоволен поведением российского напарника на трассе

Мазепин грубо атаковал немца на Гран-при Франции
Автоспорт Формула-1
09:45
«Придется выставлять локти». Мик Шумахер недоволен поведением российского напарника на трассе
Шумахер и Мазепин / фото - Planet F1

Пилот Haas Мик Шумахер пожаловался на действия напарника по команде Никиты Мазепина во время Гран-при Франции.

Россиянин выдавил немца за пределы трассы, что не помешало Мику в очередной раз финишировать выше. На Гран-при Азербайджана Никита также отметился агрессивным маневром, который вызвал бурную реакцию партнера по команде. Слова Мика приводит немецкий Sky.

«Такое не должно происходить. Мне снова нужно пообщаться с командой. В конечном итоге, если так можно, то так можно. Мы продолжим делать свое дело. Думаю, он делает свое. Наверное, это его стиль, и, может, мы не понимаем друг друга на этом уровне. Суть в том, что нам всем придется выставлять локти».

Шумахер в квалификации впервые в карьере пробился во второй сегмент.

Антон Кривенко
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Мик Шумахер Никита Мазепин

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