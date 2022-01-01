Прост: «Ферстаппен станет лучше как гонщик после завоевания титула»

Ален Прост / фото - Getty Images

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост подвел итоги прошедшего сезона «Королевских гонок», назвав его лучшим в истории Ф-1, а также рассказал, как чемпионский титул повлияет на дальнейшие успехи Макса Ферстаппена. Цитирует Проста портал Motorsport France.

Говоря про Макса – он провел идеальный сезон. Помню, когда он начал выступать в Ф-1, часто говорили: «У него есть скорость и все остальное, но он немного перебарщивает и допускает ошибки из-за этого». Но это нормально, если ты молодой гонщик. В этом году ошибок было немного. Можно вспомнить квалификацию в Джидде, однако он слишком активно атаковал, такое случается.

Макс был готов подняться на вершину. Когда титул у тебя в кармане, ты пилотируешь и мыслишь иначе. Когда ты уже чемпион, давление спадает. Он начнет лучше понимать, когда атаковать, а когда не брать на себя риски, и в итоге станет лучше как гонщик».