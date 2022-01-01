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Прост: «Ферстаппен станет лучше как гонщик после завоевания титула»

Четырехкратный чемпион мира подвел итоги сезона-2021
Автоспорт Формула-1
21:16
Прост: «Ферстаппен станет лучше как гонщик после завоевания титула»
Ален Прост / фото - Getty Images

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост подвел итоги прошедшего сезона «Королевских гонок», назвав его лучшим в истории Ф-1, а также рассказал, как чемпионский титул повлияет на дальнейшие успехи Макса Ферстаппена. Цитирует Проста портал Motorsport France.

«Если говорить в целом – да. Я имею в виду зрелищность, спортивную борьбу, человеческий фактор, популярность Ф-1, тот факт, что молодежь стала следить за гонками. В этом смысле – безусловно, это лучший сезон в истории.

Говоря про Макса – он провел идеальный сезон. Помню, когда он начал выступать в Ф-1, часто говорили: «У него есть скорость и все остальное, но он немного перебарщивает и допускает ошибки из-за этого». Но это нормально, если ты молодой гонщик. В этом году ошибок было немного. Можно вспомнить квалификацию в Джидде, однако он слишком активно атаковал, такое случается.

Макс был готов подняться на вершину. Когда титул у тебя в кармане, ты пилотируешь и мыслишь иначе. Когда ты уже чемпион, давление спадает. Он начнет лучше понимать, когда атаковать, а когда не брать на себя риски, и в итоге станет лучше как гонщик».

Напомним, Макс Ферстаппен рассказал, как раньше его оскорблял отец.

Источник: Sports.ru Михаил Рыбак
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