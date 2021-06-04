На болиде Леклера заменят коробку передач накануне Гран-при Азербайджана
Первая гонка сезона с Red Bull в качестве лидера Кубка Конструкторов. Расписание Гран-при Азербайджана
После Грна-при Монако пилот «быков» Ферстаппен возглавил общий зачет
Фото: motorsportguides.com
Сегодня, 4 июня, начинается Гран-при Азербайджана. В 11:30 начнется первая практика, а в 15:00 – вторая свободная практика этапа на городской трассе в Баку.
Расписание Гран-при Азербайджана.
Пятница (4 июня)
Первая свободная практика – 11:30
Вторая свободная практика – 15:00
Суббота (5 июня)
Третья свободная практика – 12:00
Квалификация – 15:00
Воскресенье (6 июня)
Гонка – 15:00
Напомним, что после Гран-при Монако Red Bull возглавил Кубок Конструкторов, а пилот «быков» Макс Ферстаппен, выигравший гонку на трассе Монте-Карло, – общий зачет.