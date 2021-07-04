Рассел: «Десятое место было бы словно победа в гонке»

Момент, в котором Алонсо обогнал Рассела

Пилот Williams Джордж Рассел прокомментировал 11-е место в Гран-при Австрии. За три круга до финиша британца обогнал Фернандо Алонсо, лишив Рассела возможности завоевать первые очки в сезоне:

В целом, это не повлияло на итоговый результат нашей гонки, ведь были более быстрые болиды. Они все равно бы финишировали впереди нас. Если бы в итоге финишировал на 10-м месте и набрал очко, это было бы словно победа в гонке. Я боролся всеми силами. Среди всех пилотов, которые оказались позади, хуже всего было бы столкнуться с Фернандо Алонсо, он просто летел. Его невозможно было сдержать на моих шинах.

Мы все разочарованы, что совсем немного упустили этот шанс. Но команда действительно прогрессирует, это настраивает на позитивный лад».