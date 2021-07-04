Рассел: «Десятое место было бы словно победа в гонке»
Пилот Williams Джордж Рассел прокомментировал 11-е место в Гран-при Австрии. За три круга до финиша британца обогнал Фернандо Алонсо, лишив Рассела возможности завоевать первые очки в сезоне:
«Сегодня было так близко к очкам. Я хорошо стартовал, но затем меня запер Цунода, подрезал меня. Мне пришлось давить по тормозам, я потерял несколько позиций.
В целом, это не повлияло на итоговый результат нашей гонки, ведь были более быстрые болиды. Они все равно бы финишировали впереди нас. Если бы в итоге финишировал на 10-м месте и набрал очко, это было бы словно победа в гонке. Я боролся всеми силами. Среди всех пилотов, которые оказались позади, хуже всего было бы столкнуться с Фернандо Алонсо, он просто летел. Его невозможно было сдержать на моих шинах.
Мы все разочарованы, что совсем немного упустили этот шанс. Но команда действительно прогрессирует, это настраивает на позитивный лад».
Рассел, который провел феноменальную квалификацию вновь остался без баллов в гонке. В этом сезоне только он, а также Мик Шумахер, Никита Мазепин и Николас Латифи еще не набирали очков.
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