Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Рассел: «Десятое место было бы словно победа в гонке»

Пилот Williams разочарован, но с оптимизмом смотрит в будущее
Автоспорт Формула-1
21:46
Рассел: «Десятое место было бы словно победа в гонке»
Момент, в котором Алонсо обогнал Рассела

Пилот Williams Джордж Рассел прокомментировал 11-е место в Гран-при Австрии. За три круга до финиша британца обогнал Фернандо Алонсо, лишив Рассела возможности завоевать первые очки в сезоне:

«Сегодня было так близко к очкам. Я хорошо стартовал, но затем меня запер Цунода, подрезал меня. Мне пришлось давить по тормозам, я потерял несколько позиций.

В целом, это не повлияло на итоговый результат нашей гонки, ведь были более быстрые болиды. Они все равно бы финишировали впереди нас. Если бы в итоге финишировал на 10-м месте и набрал очко, это было бы словно победа в гонке. Я боролся всеми силами. Среди всех пилотов, которые оказались позади, хуже всего было бы столкнуться с Фернандо Алонсо, он просто летел. Его невозможно было сдержать на моих шинах.

Мы все разочарованы, что совсем немного упустили этот шанс. Но команда действительно прогрессирует, это настраивает на позитивный лад».


Рассел, который провел феноменальную квалификацию вновь остался без баллов в гонке. В этом сезоне только он, а также Мик Шумахер, Никита Мазепин и Николас Латифи еще не набирали очков.

Источник: championat.com Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джордж Расселл Фернандо Алонсо

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Алонсо признался, что ему не хотелось обгонять Рассела на Гран-при Австрии
Алонсо признался, что ему не хотелось обгонять Рассела на Гран-при Австрии
Автоспорт Формула-1
22:55
Феттеля оштрафовали на три позиции за инцидент с Алонсо
Феттеля оштрафовали на три позиции за инцидент с Алонсо
Автоспорт Формула-1
3 июля 21:13
Алонсо очень раздосадован инцидентом с Феттелем, который «убил» его шансы на очки в гонке
Алонсо очень раздосадован инцидентом с Феттелем, который «убил» его шансы на очки в гонке
Автоспорт Формула-1
3 июля 19:18
Ферстаппен взял третий поул подряд, Норрис впервые в карьере будет стартовать вторым
Ферстаппен взял третий поул подряд, Норрис впервые в карьере будет стартовать вторым
Автоспорт Формула-1
3 июля 17:14
Алонсо признался, что вел переговоры с лидером сезона-2021
Алонсо признался, что вел переговоры с лидером сезона-2021
Автоспорт Формула-1
1 июля 20:03
Алонсо: «Есть неплохие шансы, что к 2024 году я по-прежнему буду выступать в Формуле-1»
Алонсо: «Есть неплохие шансы, что к 2024 году я по-прежнему буду выступать в Формуле-1»
Автоспорт Формула-1
1 июля 09:00

Новости: Автоспорт

Алонсо признался, что ему не хотелось обгонять Рассела на Гран-при Австрии
Алонсо признался, что ему не хотелось обгонять Рассела на Гран-при Австрии
Формула-1
22:55
Босс Red Bull выступил в защиту Норриса в инциденте с Пересом: «Это просто борьба, за такое не должны штрафовать»
Босс Red Bull выступил в защиту Норриса в инциденте с Пересом: «Это просто борьба, за такое не должны штрафовать»
Формула-1
22:55
Рассел: «Десятое место было бы словно победа в гонке»
Рассел: «Десятое место было бы словно победа в гонке»
Формула-1
21:46
Перес: «Я провел ужасную гонку, сожалею о случившемся с Леклером»
Перес: «Я провел ужасную гонку, сожалею о случившемся с Леклером»
Формула-1
21:18
Норрис – пилот дня по итогам Гран-при Австрии
Норрис – пилот дня по итогам Гран-при Австрии
Формула-1
19:13
Хэмилтон: «Я должен был финишировать вторым»
Хэмилтон: «Я должен был финишировать вторым»
Формула-1
19:08
Норрис: «Прекрасная гонка, но я расстроен, потому что должен был финишировать вторым»
Норрис: «Прекрасная гонка, но я расстроен, потому что должен был финишировать вторым»
Формула-1
18:55
Ферстаппен увеличил отрыв от Хэмилтона до 32 очков, Red Bull вновь уехал от Mercedes
Ферстаппен увеличил отрыв от Хэмилтона до 32 очков, Red Bull вновь уехал от Mercedes
Формула-1
18:45
Боттас: «Второе место – максимум, чего мы могли достичь»
Боттас: «Второе место – максимум, чего мы могли достичь»
Формула-1
18:31
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости