Рассел: «Мой переход в Mercedes станет потрясающей новостью для британских болельщиков»

Джордж Рассел / Фото: twitter.com/williamsracing

Пилот Williams Джордж Рассел подискутировал о том, как переход в Mercedes может быть воспринят на родине. Отметим, что о заключении контракта британца с «серебряными стрелами» будет объявлено на Гран-при Великобритании.



Слова Рассела приводит crash.net:

Я чувствую, что готов. Я провел три года, пытаясь подняться со дна средней группы, выдавая свой абсолютный максимум, заставляя команду делать все возможное. Думаю, я очень хорошо себя проявил.

Но сражения за победы и титулы – совсем другая история, как я понял по ходу своей карьеры в молодежных чемпионатах. Я живу ради побед и надеюсь, что этот день настанет как можно скорее. В прошлом году я получил небольшой шанс, однако хочу сражаться в лидерах каждую неделю.