Рассел: «Мой переход в Mercedes станет потрясающей новостью для британских болельщиков»
Пилот Williams Джордж Рассел подискутировал о том, как переход в Mercedes может быть воспринят на родине. Отметим, что о заключении контракта британца с «серебряными стрелами» будет объявлено на Гран-при Великобритании.
Слова Рассела приводит crash.net:
Думаю, гипотетически это станет потрясающей новостью для некоторых болельщиков – особенно для британских. Но пока я не буду говорить о гипотетических вещах – как я уже отмечал, я просто хочу сражаться за победы, за титулы.
Я чувствую, что готов. Я провел три года, пытаясь подняться со дна средней группы, выдавая свой абсолютный максимум, заставляя команду делать все возможное. Думаю, я очень хорошо себя проявил.
Но сражения за победы и титулы – совсем другая история, как я понял по ходу своей карьеры в молодежных чемпионатах. Я живу ради побед и надеюсь, что этот день настанет как можно скорее. В прошлом году я получил небольшой шанс, однако хочу сражаться в лидерах каждую неделю.
Напомним, что к Расселу проявляют интерес и в Red Bull.
Комментарии 0