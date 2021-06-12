Стало известно, кто заменит Боттаса в Mercedes
Рассел – о контракте с Mercedes: «Уверен, что мы определимся до летнего перерыва»
В составе «серебряных стрел» Джордж должен сменить Боттаса
Джордж Рассел / Фото: twitter.com/williamsracing
Пилот Williams Джордж Расселл поделился мыслями с официальный сайтом Ф-1 о новом контракте с Mercedes:
Признаться, я еще не разговаривал с Тото Вольффом о контракте, но было бы неплохо как можно скорее завершить переговоры, ведь это в общих интересах. Я просто сосредоточен на том, что происходит здесь и сейчас, однако уверен, что мы определимся еще до летнего перерыва.
Думаю, нам всем хотелось бы хорошо отдохнуть после такого напряженного сезона, а не обсуждать контракты. Поэтому было бы здорово внести ясность в этот вопрос.
Напомним, что Рассел в составе Mercedes должен сменить Валттери Боттаса.
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