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Рассел оштрафован за столкновение с Ferrari Сайнса

Пилот Williams начнет гонку во второй десятке
Автоспорт Формула-1
10:00
Рассел оштрафован за столкновение с Ferrari Сайнса
Джордж Рассел / Фото: twitter.com/WilliamsRacing

Пилот Williams Джордж Расселл потеряет три позиции на старте Гран-при Великобритании, сообщает официальный сайт Формулы-1.

Расселл был оштрафован за столкновение с Карлосом Сайнсом на первом круге спринт-квалификации. Из-за борьбы с Джорджем Сайнс откатился в конец пелетона, но сумел отыграть несколько позиций и финишировал 11-м. Британец начнет гонку 12-м, а испанец – в первой десятке.

Напомним, что Alfa Romeo могут полностью сменить состав пилотов на сезон-2022.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Карлос Сайнс Джордж Расселл

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