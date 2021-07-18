Рассел оштрафован за столкновение с Ferrari Сайнса

Пилот Williams начнет гонку во второй десятке

Джордж Рассел / Фото: twitter.com/WilliamsRacing

Пилот Williams Джордж Расселл потеряет три позиции на старте Гран-при Великобритании, сообщает официальный сайт Формулы-1.



Расселл был оштрафован за столкновение с Карлосом Сайнсом на первом круге спринт-квалификации. Из-за борьбы с Джорджем Сайнс откатился в конец пелетона, но сумел отыграть несколько позиций и финишировал 11-м. Британец начнет гонку 12-м, а испанец – в первой десятке.

Напомним, что Alfa Romeo могут полностью сменить состав пилотов на сезон-2022.