Рассел поделился мыслями о возможном переходе в Mercedes

Джордж Рассел / Фото: twitter.com/williamsracing

Пилот Williams Джордж Расселл поделился мыслями о своих перспективах на переход в «Мерседес».



Слова Рассела приводит Autosport:

Знаю, что я всегда говорил, что если смогу показать потенциал, то у меня появится возможность. И, кажется, прошлогодняя гонка в Бахрейне стала для меня уникальной возможностью. До этого в любом случае оставались вопросы, потому что я был в Williams. Я не хочу форсировать события и планирую получать удовольствие от каждой отдельной гонки.

Разумеется, о моем переходе в Mercedes ходит много разговоров. Уверен, что в Mercedes желают мне и моей карьере только лучшего, ведь именно они занимаются моим менеджментом. Если они решат, что я заслужил свой шанс, то я его получу. Если нет – мне найдут место, где я смогу развиваться. Но я чувствую, что готов бороться за победы и титул.