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Рассел поделился мыслями о возможном переходе в Mercedes

В составе «серебряных стрел» пилот Williams, вероятно, заменит Боттаса
Автоспорт Формула-1
11:52
Рассел поделился мыслями о возможном переходе в Mercedes
Джордж Рассел / Фото: twitter.com/williamsracing

Пилот Williams Джордж Расселл поделился мыслями о своих перспективах на переход в «Мерседес».

Слова Рассела приводит Autosport:

Разумеется, нам всем хотелось бы определиться с дальнейшими планами, какими бы в итоге они ни были, к летней паузе в чемпионате. Это в общих интересах. По правде говоря, я не хочу форсировать события и требовать что-то от Mercedes или Williams. Я полностью сосредоточен на своей работе.

Знаю, что я всегда говорил, что если смогу показать потенциал, то у меня появится возможность. И, кажется, прошлогодняя гонка в Бахрейне стала для меня уникальной возможностью. До этого в любом случае оставались вопросы, потому что я был в Williams. Я не хочу форсировать события и планирую получать удовольствие от каждой отдельной гонки.

Разумеется, о моем переходе в Mercedes ходит много разговоров. Уверен, что в Mercedes желают мне и моей карьере только лучшего, ведь именно они занимаются моим менеджментом. Если они решат, что я заслужил свой шанс, то я его получу. Если нет – мне найдут место, где я смогу развиваться. Но я чувствую, что готов бороться за победы и титул.

Напомним, что Валттери Боттас, на место которого в «серебряных стрелах» претендует Рассел, из-за ошибки на пит-стопе не смог финишировать на Гран-при Монако.

Олег Шумейко-младший
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