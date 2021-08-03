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Рассел проведет шинные тесты за рулем Mercedes

У британца будет еще один шанс заслужить место в составе «серебряных стрел»
Автоспорт Формула-1
3 августа 11:29
Рассел проведет шинные тесты за рулем Mercedes
Фото: Motorsport

Пилот Williams Джордж Рассел проведет тесты 18-дюймовой резины за рулем Mercedes, сообщает Pirelli.

Опробование новой резины пройдет 3 августа на трассе «Хунгароринг». Напомним, что именно на Гран-при Венгрии Рассел набрал первые очки в составе Williams.

У британца есть еще один шанс доказать руководителю команды Тото Вольффу, что именно он заслуживает место в составе действующих чемпионов Ф-1. Отметим, что Джордж подменял Льюиса Хэмилтона на Гран-при Сахира в 2020 году. Из-за ошибок Mercedes Рассел финишировал 9-м, хотя большую часть гонки шел лидером.

Олег Шумейко-младший
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Джордж Расселл Mercedes

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