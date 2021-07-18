Расселл: «К слухам о переходе в Mercedes отношусь с позитивом»

Гонщик Williams готов продолжить карьеру в немецкой команде

Джордж Расселл / фото - grandprix.com

Пилот Williams Джордж Расселл с позитивом относится к слухам о возможном переходе в Mercedes в 2022 году, сообщает gpblog.

Босс немецкой команды Тото Вольфф на днях заявил, что выберет напарника Льюиса Хэмилтона до конца лета – помимо Расселла на эту позицию претендует нынешний второй гонщик «серебряных стрел» Валттери Боттас.

«Если честно – меня эти слухи вдохновляют, просто к ним нужно относиться с позитивом. В конце концов, все, о чем говорится в прессе, звучит в целом позитивно – это упрощает мое положение. В действительности про себя я думаю лишь о гонках и о том, что если я буду все делать правильно, то беспокоиться мне будет не о чем. Поэтому я просто выкладываюсь по полной и концентрируюсь на выступлениях – остальное решится само. Да, звучит простовато, но такова эта игра. Все дело во временах на круге, все дело в скорости. Все остальное – вторично».

Джордж Расселл потеряет три позиции на старте Гран-при Великобритании.