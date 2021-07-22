Шумахер: «Райкконен действовал бестолково. Это просто позор»
Райкконен: «Мне все равно, кто займет мое место в случае ухода из Формулы-1»
Гонщик Alfa Romeo не думает о том, кто займет его кокпит в случае ухода из чемпионата
Кими Райкконен / фото - bleacherreport.com
Пилот Alfa Romeo Кими Райкконен не думает о том, кто займет его кокпит в случае ухода из Формулы-1 по окончании сезона.
Об этом 41-летний финн рассказал в интервью немецкому каналу Sport1.
Чувствуете ли вы себя старым, понимая, что вы гонялись с отцами Макса [Ферстаппена] и Мика [Шумахера]?
«Вовсе нет. Иногда я чувствую себя старым, когда просыпаюсь с утра, но не на трассе».
Вы – гонщик с наибольшим количеством Гран-при в истории. Хотите улучшить рекорд в следующем году?
«Честно, я пока не знаю. Но в прошлом сезоне была такая же ситуация – посмотрим. В любом случае, я абсолютно не заинтересован в том, чтобы улучшить свой рекорд. Все рекорды в какой-то момент побивают, поэтому для меня это ничего не значит».
Если вы уйдете, хотели бы вы, чтобы кокпит занял Мик Шумахер? Такие слухи существуют.
«Если я завершу карьеру, то мне будет все равно, кто будет пилотировать болид. Это уже не моя проблема».
Место Кими Райкконена в Alfa Romeo скорее всего займет гонщик Mercedes Валттери Боттас.
Комментарии 0