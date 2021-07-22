Райкконен: «Мне все равно, кто займет мое место в случае ухода из Формулы-1»

Гонщик Alfa Romeo не думает о том, кто займет его кокпит в случае ухода из чемпионата

Кими Райкконен / фото - bleacherreport.com

Пилот Alfa Romeo Кими Райкконен не думает о том, кто займет его кокпит в случае ухода из Формулы-1 по окончании сезона.

Об этом 41-летний финн рассказал в интервью немецкому каналу Sport1.

Чувствуете ли вы себя старым, понимая, что вы гонялись с отцами Макса [Ферстаппена] и Мика [Шумахера]?

«Вовсе нет. Иногда я чувствую себя старым, когда просыпаюсь с утра, но не на трассе».

Вы – гонщик с наибольшим количеством Гран-при в истории. Хотите улучшить рекорд в следующем году?

«Честно, я пока не знаю. Но в прошлом сезоне была такая же ситуация – посмотрим. В любом случае, я абсолютно не заинтересован в том, чтобы улучшить свой рекорд. Все рекорды в какой-то момент побивают, поэтому для меня это ничего не значит».

Если вы уйдете, хотели бы вы, чтобы кокпит занял Мик Шумахер? Такие слухи существуют.

«Если я завершу карьеру, то мне будет все равно, кто будет пилотировать болид. Это уже не моя проблема».

Место Кими Райкконена в Alfa Romeo скорее всего займет гонщик Mercedes Валттери Боттас.