Ферстаппен считает несправедливым штраф, который ему дали на Гран-при Саудовской Аравии
Развязка близко. Результаты первой практики Гран-при Абу-Даби
Макс Ферстаппен оказался быстрее Льюиса Хэмилтона, но это еще ничего не значит
Фото: пресс-служба Формулы-1
Завершилась первая практика Гран-при Абу-Даби, которое станет последним в этом сезоне.
Лучший результат показал пилот Red Bull Макс Ферстаппен, следом за ним в протоколе расположились оба гонщика Mercedes Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон соответственно.
Результаты первой практики Гран-при Абу-Даби:
Напомним, в общем зачете Ферстаппен и Хэмилтон имеют одинаковое количество очков, но нидерландец находится выше благодаря большему количеству побед в сезоне.
Таким образом, если по ходу гонки оба пилота сойдут или финишируют за пределами топ-10, то чемпионом мира впервые в карьере станет Ферстаппен.
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