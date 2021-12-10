Развязка близко. Результаты первой практики Гран-при Абу-Даби

Макс Ферстаппен оказался быстрее Льюиса Хэмилтона, но это еще ничего не значит

Фото: пресс-служба Формулы-1

Завершилась первая практика Гран-при Абу-Даби, которое станет последним в этом сезоне.

Лучший результат показал пилот Red Bull Макс Ферстаппен, следом за ним в протоколе расположились оба гонщика Mercedes Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон соответственно.

Результаты первой практики Гран-при Абу-Даби:

Напомним, в общем зачете Ферстаппен и Хэмилтон имеют одинаковое количество очков, но нидерландец находится выше благодаря большему количеству побед в сезоне.

Таким образом, если по ходу гонки оба пилота сойдут или финишируют за пределами топ-10, то чемпионом мира впервые в карьере станет Ферстаппен.