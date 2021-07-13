Первый «Большой шлем» Ферстаппена, мод берсерка Переса, столкновение ветеранов Ф-1. Итоги Гран-при Австрии
Red Bull готовит новый контракт с Пересом
Мексиканец будет напарником Ферстаппена минимум до 2022 года
Серхио Перес с командой / Фото: twitter.com/redbullracing
Red Bull намерен продлить соглашение с Серхио Пересом, сообщает Marca.
По информации источника, австрийской команде и Чеко осталось согласовать только длительность контракта. Австрийская команда вновь хочет подписать с мексиканцем однолетний контракт, в то время как Перес настаивает на более длительном сотрудничестве.
После девяти этапов Гран-при Перес располагается на третьей строчке в личном зачете, а Red Bull лидирует в Кубке Конструкторов.
Напомним, что пилот Ferrari Шарль Леклер контактировал с Red Bull по поводу возможного продолжения карьеры.
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