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Red Bull готовит новый контракт с Пересом

Мексиканец будет напарником Ферстаппена минимум до 2022 года
Автоспорт Формула-1
15:47
Red Bull готовит новый контракт с Пересом
Серхио Перес с командой / Фото: twitter.com/redbullracing

Red Bull намерен продлить соглашение с Серхио Пересом, сообщает Marca.

По информации источника, австрийской команде и Чеко осталось согласовать только длительность контракта. Австрийская команда вновь хочет подписать с мексиканцем однолетний контракт, в то время как Перес настаивает на более длительном сотрудничестве.

После девяти этапов Гран-при Перес располагается на третьей строчке в личном зачете, а Red Bull лидирует в Кубке Конструкторов.

Напомним, что пилот Ferrari Шарль Леклер контактировал с Red Bull по поводу возможного продолжения карьеры.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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Теги

Серхио Перес Red Bull

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