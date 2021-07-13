Red Bull готовит новый контракт с Пересом

Мексиканец будет напарником Ферстаппена минимум до 2022 года

Серхио Перес с командой / Фото: twitter.com/redbullracing

Red Bull намерен продлить соглашение с Серхио Пересом, сообщает Marca.



По информации источника, австрийской команде и Чеко осталось согласовать только длительность контракта. Австрийская команда вновь хочет подписать с мексиканцем однолетний контракт, в то время как Перес настаивает на более длительном сотрудничестве.

После девяти этапов Гран-при Перес располагается на третьей строчке в личном зачете, а Red Bull лидирует в Кубке Конструкторов.

Напомним, что пилот Ferrari Шарль Леклер контактировал с Red Bull по поводу возможного продолжения карьеры.