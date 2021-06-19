Решение о составе пилотов Mercedes будет принято зимой

Вольфф не спешит увольнять Боттаса

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Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф поделился мыслями о формировании состава команды на сезон 2022 года. Функционер в беседе с motorsport.com признался, что не собирается спешить с решением о судьбе Валттери Боттаса.

«Когда мы примем решение? Думаю, что где-то зимой. Но я не знаю, когда именно – в декабре, январе или феврале. Будем ли мы действительно так долго ждать? Это весьма вероятно, поскольку мы всегда стараемся проявлять лояльность по отношению к своим гонщикам. Это мы и делаем». Боттасу нужно хорошо управлять болидом и демонстрировать высокую скорость по субботам и воскресеньям, чтобы сохранить место в составе. Если он будет это делать, то значительно улучшит свою ситуацию с точки зрения перспектив в следующем сезоне».

Ранее в сети появились слухи о приглашении Боттаса в другую команду.

Финна в Mercedes может заменить Джордж Рассел.