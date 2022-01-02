Резервный пилот Mercedes: «Хэмилтона ограбили на Гран-при Абу-Даби»

Льюис Хэмилтон / фото - express.co.uk

Резервный пилот Mercedes Стоффель Вандорн высказался о решающей гонке прошлого сезона – Гран-при Абу-Даби.

Бельгийца цитирует портал RTBF:

Я не считаю, что результат был подстроен, просто дирекция гонки не хотела, чтобы Гран-при завершился за машиной безопасности. Но существуют правила: когда пропустили круговых, пилоты обязаны были проехать еще круг за машиной безопасности, но этого не было сделано. В таком смысле – да, думаю, Льюиса ограбили. Тем не менее, чемпионат был проигран не на последнем круге последнего Гран-при. Нужно помнить, что в начале сезона Mercedes выступал недостаточно хорошо, темпа не хватало. Red Bull воспользовался своим шансом и нарастил отрыв.

Несмотря на восьмой Кубок конструкторов подряд, мы чувствовали разочарование из-за того, что не взяли оба титула. Но это нормально. Тото – невероятный боец, он относится к Формуле-1 со страстью и отдает команде все силы. Такие моменты, когда победа ускользает от тебя, очень болезненны».