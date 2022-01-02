Резервный пилот Mercedes: «Хэмилтона ограбили на Гран-при Абу-Даби»

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17:00 Лестер - Норвич -:- Перенесен
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02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс 3:4 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Вашингтон Кэпиталз 1:3 Окончен
03:30 Даллас Старз - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
20:00 Коламбус Блу Джекетс - Каролина Харрикейнс 4:7 Окончен
20:00 Бостон Брюинс - Баффало Сэйбрс 4:3 Окончен
20:00 Флорида Пантерс - Монреаль Канадиенс 5:2 Окончен
21:00 Нэшвилл Предаторс - Чикаго Блэкхокс 6:1 Окончен
21:00 Нью-Йорк Айлендерс - Эдмонтон Ойлерс 3:2 Окончен
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02:30 Кливленд Кавальерс - Атланта Хоукс 118:121 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Лос-Анджелес Клипперс 116:108 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Сан-Антонио Сперс 118:105 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Йорк Никс 95:80 Окончен
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс 120:108 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс 139:106 Окончен
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16:00 Лидс - Бернли 1:0 Окончен 1-й тайм
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02:00 Торонто Мейпл Лифс - Оттава Сенаторс 6:0 Окончен
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05:00 Сиэтл Кракен - Ванкувер Кэнакс 2:5 Окончен
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19:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
20:00 Детройт Ред Уингс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
20:00 Питтсбург Пингвинс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
22:00 Колорадо Эвеланш - Анахайм Дакс -:- Запланирован
22:00 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
23:00 Вегас Голден Найтс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
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01:30 Милуоки Бакс - Нью-Орлеан Пеликанс 136:113 Окончен
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02:00 Вашингтон Уизардз - Чикаго Буллз 119:120 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Клипперс 116:120 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Денвер Наггетс 111:124 Окончен
04:00 Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз 116:123 Окончен
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02:00 Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Финикс Санс -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован

Резервный пилот Mercedes: «Хэмилтона ограбили на Гран-при Абу-Даби»

Стоффель Вандорн высказался о решающей гонке прошлого сезона
Автоспорт Формула-1
15:15
Резервный пилот Mercedes: «Хэмилтона ограбили на Гран-при Абу-Даби»
Льюис Хэмилтон / фото - express.co.uk

Резервный пилот Mercedes Стоффель Вандорн высказался о решающей гонке прошлого сезона – Гран-при Абу-Даби.

Бельгийца цитирует портал RTBF:

«Те действия, которые решили судьбу титула, были неверными. Есть четкие правила, касающиеся режима машины безопасности, и они не были соблюдены. В результате поменялся итог гонки и чемпионата – принять такое тяжело.

Я не считаю, что результат был подстроен, просто дирекция гонки не хотела, чтобы Гран-при завершился за машиной безопасности. Но существуют правила: когда пропустили круговых, пилоты обязаны были проехать еще круг за машиной безопасности, но этого не было сделано. В таком смысле – да, думаю, Льюиса ограбили. Тем не менее, чемпионат был проигран не на последнем круге последнего Гран-при. Нужно помнить, что в начале сезона Mercedes выступал недостаточно хорошо, темпа не хватало. Red Bull воспользовался своим шансом и нарастил отрыв.

Несмотря на восьмой Кубок конструкторов подряд, мы чувствовали разочарование из-за того, что не взяли оба титула. Но это нормально. Тото – невероятный боец, он относится к Формуле-1 со страстью и отдает команде все силы. Такие моменты, когда победа ускользает от тебя, очень болезненны».

Руководитель Mercedes Тото Вольфф рассказал, почему Льюис Хэмилтон хранит молчание после Гран-при Абу-Даби.

Рене Тер Велде
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Льюис Хэмилтон Mercedes Гран-при Абу-Даби

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