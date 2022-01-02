Резервный пилот Mercedes: «Хэмилтона ограбили на Гран-при Абу-Даби»
Резервный пилот Mercedes Стоффель Вандорн высказался о решающей гонке прошлого сезона – Гран-при Абу-Даби.
Бельгийца цитирует портал RTBF:
«Те действия, которые решили судьбу титула, были неверными. Есть четкие правила, касающиеся режима машины безопасности, и они не были соблюдены. В результате поменялся итог гонки и чемпионата – принять такое тяжело.
Я не считаю, что результат был подстроен, просто дирекция гонки не хотела, чтобы Гран-при завершился за машиной безопасности. Но существуют правила: когда пропустили круговых, пилоты обязаны были проехать еще круг за машиной безопасности, но этого не было сделано. В таком смысле – да, думаю, Льюиса ограбили. Тем не менее, чемпионат был проигран не на последнем круге последнего Гран-при. Нужно помнить, что в начале сезона Mercedes выступал недостаточно хорошо, темпа не хватало. Red Bull воспользовался своим шансом и нарастил отрыв.
Несмотря на восьмой Кубок конструкторов подряд, мы чувствовали разочарование из-за того, что не взяли оба титула. Но это нормально. Тото – невероятный боец, он относится к Формуле-1 со страстью и отдает команде все силы. Такие моменты, когда победа ускользает от тебя, очень болезненны».
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