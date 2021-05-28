Риккардо: «Никогда не был близок к переходу Ferrari»

Гонщик McLaren считался многими подходящим кандидатом для Скудерии из-за итальянских корней

Даниэль Риккардо / фото - planetf1.com

Пилот McLaren Даниэль Риккардо рассказал, что никогда не был по-настоящему близок к переходу в Ferrari.

В 2019 году Риккардо перешел из Red Bull в Renault, а в 2021 году – из Renault (ныне Alpine) в McLaren.

В обоих случаях имя Риккардо всплывало в прессе в связи с возможным продолжением карьеры в Ferrari, однако в 2019 году Скудерия подписала контракт с Шарлем Леклером, а в 2021 – с Карлосом Сайнсом.

Слова Риккардо приводит ESPN F1:

«На самом деле этот переход никогда не был близок к осуществлению – мы не обменивались подписанными бумагами, ничего такого. Мы несколько раз общались по телефону, но до деталей вроде конкретных цифр или длительности контракта речь никогда не доходила. Так что мы, скажем так, никогда не переходили на вторую ступень. Да, конечно, об этом порой болтали, особенно когда в пелотоне какое-то время вообще не было итальянцев. В итоге во мне видели наиболее подходящую кандидатуру. Подошли бы мы с Ferrari друг другу? Думаю, что да. Но я бы не сказал, что стремился только к этому. Но да, это и правда могла бы быть отличная история. В детстве, когда я еще сам не начал выступать в гонках, я и правда болел за Ferrari. Думаю, нас можно было назвать семьей Ferrari, ведь мой отец родился на Сицилии. Но на самом деле кроме этого нас ничто не связывает. При этом мой отец также был большим поклонником Сенны, так что я бы не сказал, что кто-то был готов жить и умереть за Ferrari».

Даниэль Риккардо подвел итоги свободных практик Гран-при Монако.