Росберг: «Противостояние Хэмилтона и Ферстаппена войдет в историю»

Нико Росберг

Чемпион мира-2016 Нико Росберг поделился мнением о противостоянии между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. Слова немца приводит TalkSPORT:

Здорово, что никто не знает, кто выиграет следующую гонку, поэтому мы и смотрим Формулу-1. Борьба будет интенсивной, особенно после инцидента в Сильверстоуне.

Что касается их столкновения, то это должно было однажды произойти. Но это лишь гоночный инцидент».