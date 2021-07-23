Главный инженер Mercedes: «Если бы не красные флаги, Хэмилтон не продолжил гонку»
Росберг: «Противостояние Хэмилтона и Ферстаппена войдет в историю»
Чемпион мира-2016 – о столкновении лидеров чемпионата на Гран-при Великобритании
Нико Росберг
Чемпион мира-2016 Нико Росберг поделился мнением о противостоянии между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. Слова немца приводит TalkSPORT:
«Думаю, их конкуренция войдет в историю как великое противостояние. Оно напоминает мне мою борьбу с Льюисом. Хэмилтон – лучший в истории, а Ферстаппен – звезда следующего поколения. Эта битва будет славной.
Здорово, что никто не знает, кто выиграет следующую гонку, поэтому мы и смотрим Формулу-1. Борьба будет интенсивной, особенно после инцидента в Сильверстоуне.
Что касается их столкновения, то это должно было однажды произойти. Но это лишь гоночный инцидент».
Напомним, Ферстаппен не сумел набрать очков на Гран-при Великобритании после столкновения с Хэмилтоном. Это позволило британцу практически полностью нивелировать отставание в личном зачете.
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