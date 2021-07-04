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Россиянин Мазепин: «Формула-1 – двуличный мир»

Пилот Haas высказался о разном отношение к гонщикам «Королевы автоспорта»
Автоспорт Формула-1
15:26
Россиянин Мазепин: «Формула-1 – двуличный мир»
Никита Мазепин / Фото: twitter.com/haasf1team

Пилот Haas Никита Мазепин заявил, что Формула-1 – это «двуличный мир», в котором к лучшим гонщикам относятся снисходительно, в сравнение с остальными пилотами.

Отметим, что на квалификации Гран-при Австрии четырехкратный чемпион Ф-1 Себастьян Феттель заблокировал двукратного триумфатора сезона «Королевы автоспорта» Фернандо Алонсо, за что был наказан на три позиции.

Слова россиянина приводит The Race:

Многие раздули проблему в тот момент, когда я не особо много знал о самой квалификации в Формуле-1. Это была моя первая гонка. К тому же раньше я никогда не участвовал в заездах, где обсуждались бы такие вопросы. Об этом не говорят на брифингах для гонщиков или на каких-либо других встречах с участием пилотов. Я просто думаю, что Формула-1 – это очень двуличный мир, где звездных гонщиков критикуют гораздо меньше, а другие пилоты за аналогичные действия подвергаются куда более серьезным взысканиям. Все должно быть последовательно – тогда все будут довольны.

Это битва, которую мы никогда не выиграем. В конце концов, Формула 1 – это развлекательный вид спорта, и людям нравится видеть счастье и злость одновременно. Им нравится такой спектр эмоций, и я думаю, что руководство Формулы-1 отлично это понимает и пользуется этим. Поэтому не думаю, что мы сможем это исправить, к сожалению.

Напомним, что Алонсо считает, что наказания должны быть строже.

Источник: championat.com Олег Шумейко-младший
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Теги

Никита Мазепин Haas Фернандо Алонсо Себастьян Феттель

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