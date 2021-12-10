Руководитель Alpha Tauri: «Макс Ферстаппен сейчас – лучший гонщик в Формуле-1»

Франц Тост / фото - Getty Images

Руководитель Alpha Tauri Франц Тост высказался о чемпионской гонке между пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном и гонщиком Mercedes Льюсом Хэмилтоном. В интервью порталу RaceFans функционер заявил, что болеет за Ферстаппена а также поделился воспоминаниями о периоде карьеры гонщика в Toro Rosso.

У него были способности к пилотированию, которые он обрел, много лет занимаясь картингом. Кроме того, он многому научился у отца. Это видно по многим его действиям. Стиль пилотирования, как и все остальное, у него на великолепном уровне. Он также силен в психологическом плане. Например, в этом году он добился победы в Зандворте. Это случилось тогда, когда тысячи болельщиков ждали от него такого результата. И как здорово он пришел к этой победе! Просто фантастически, не допустив ни одной ошибки ни в квалификации, ни в гонке. Поэтому я считаю, что в настоящее время он лучший гонщик в Формуле-1».