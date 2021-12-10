Руководитель Alpha Tauri: «Макс Ферстаппен сейчас – лучший гонщик в Формуле-1»
Руководитель Alpha Tauri Франц Тост высказался о чемпионской гонке между пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном и гонщиком Mercedes Льюсом Хэмилтоном. В интервью порталу RaceFans функционер заявил, что болеет за Ферстаппена а также поделился воспоминаниями о периоде карьеры гонщика в Toro Rosso.
«Я знаю его с самого начала. Уже в те дни я понимал, насколько он силен с точки зрения психологии. После того как мы посадили его в машину Формулы-1, последовало немало критики в наш адрес. Ведь парню тогда было всего 17 лет, и у него даже не было водительских прав. Но я тогда предлагал каждому вернуться к этой теме через пять лет, чтобы посмотреть, как все сложится в итоге. В конце концов, я оказался прав.
У него были способности к пилотированию, которые он обрел, много лет занимаясь картингом. Кроме того, он многому научился у отца. Это видно по многим его действиям. Стиль пилотирования, как и все остальное, у него на великолепном уровне. Он также силен в психологическом плане. Например, в этом году он добился победы в Зандворте. Это случилось тогда, когда тысячи болельщиков ждали от него такого результата. И как здорово он пришел к этой победе! Просто фантастически, не допустив ни одной ошибки ни в квалификации, ни в гонке. Поэтому я считаю, что в настоящее время он лучший гонщик в Формуле-1».
Результаты первой практики Гран-при Абу-Даби.
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