Феттель – о Гран-при Азербайджана: «Нам нельзя превратить Ф-1 в искусственный спорт»
Руководитель Aston Martin: «Феттель значительно расширил методы нашей работы»
Сафнауэр отметил прогресс Себа по ходу сезона
Себастьян Феттель / Фото: twitter.com/astonmartinf1
Руководитель Aston Martin Отмар Сафнауэр рассказал о роли пилота коллектива Себастьяна Феттеля в команде. Напомним, что на Гран-при Азербайджана Себ стал вторым.
Слова Сафнауэра приводит официальный сайт Ф-1:
Себастьян значительно расширил наши методы работы. Стролл уже далеко не новичок, он довольно давно за нас выступает, и в их рабочих отношениях с Феттелем прослеживается хорошая динамика. У Себастьяна гораздо больше опыта и с его приходом у нас несколько изменилось то, как проходят брифинги…и этому рада не только команда в целом, но и Лэнс.
Себ и до Монако выступал все лучше и лучше. Хотя это не совсем точно – скорее так, с каждой гонкой он все комфортнее чувствовал себя за рулем болида. Это вполне нормальный прогресс маленькими шажками, при котором он логично рано или поздно выйдет на свой пик. К тому же мы все немного улучшили рабочие процессы по ходу гоночного уик-энда. Мы все учимся, и Лэнс тоже, и все вместе стараемся помочь команде двигаться вперед.
Отметим, что на этапе Гран-при в Баку Феттель был признан пилотом дня.
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