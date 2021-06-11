Руководитель Aston Martin: «Феттель значительно расширил методы нашей работы»

Себастьян Феттель / Фото: twitter.com/astonmartinf1

Руководитель Aston Martin Отмар Сафнауэр рассказал о роли пилота коллектива Себастьяна Феттеля в команде. Напомним, что на Гран-при Азербайджана Себ стал вторым.



Слова Сафнауэра приводит официальный сайт Ф-1:

Себ и до Монако выступал все лучше и лучше. Хотя это не совсем точно – скорее так, с каждой гонкой он все комфортнее чувствовал себя за рулем болида. Это вполне нормальный прогресс маленькими шажками, при котором он логично рано или поздно выйдет на свой пик. К тому же мы все немного улучшили рабочие процессы по ходу гоночного уик-энда. Мы все учимся, и Лэнс тоже, и все вместе стараемся помочь команде двигаться вперед.